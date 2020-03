Von Andreas Kißler

DÜSSELDORF/BERLIN (Dow Jones)--Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat angesichts der Ausbreitung des Coronavirus weitere Maßnahmen erklärt und die Menschen in dem bevölkerungsreichsten deutschen Bundesland zur Kooperation aufgefordert. Unter anderem werden alle Spiel- und Bolzplätze geschlossen. "Die Entwicklung der Infektionen mit dem Coronavirus in Nordrhein-Westfalen ist nicht nur dynamisch, sondern dramatisch", sagte Laschet bei einer Pressekonferenz in Düsseldorf. "Wir werden es nur gemeinsam schaffen, dieses Virus zu bekämpfen, wenn jetzt alle mitmachen", sagte er. "Es geht um Leben und Tod, so einfach ist das."

Laschet richtete "noch einmal den dringlichen" Rat an die Menschen, zuhause zu bleiben. "Wir sehen auch, dass viele noch nicht die Botschaft verstanden haben", sagte er. Deshalb werden nun neben Bars, Theatern und anderen Einrichtungen Spiel- und Bolzplätze, für die in "verdichteten Vierteln" Ausnahmen vorgesehen waren, komplett geschlossen. Restaurants dürfen nur noch bis 15 Uhr offen haben. Das sehen nach Laschets Angaben vom Kabinett beschlossene "Nachschärfungen" der bereits ergriffenen Maßnahmen vor.

Die Maßnahmen sind befristet bis zum 20. April, gelinge bis dahin keine Verlangsamung, drohten Maßnahmen wie in Spanien oder Frankreich, warnte Laschet. Er kündigte zudem an, diese Woche ein Paket mit "Soforthilfen" für Unternehmen vorzulegen. Der Regierungschef wandte sich gegen Grenzschließungen gegenüber Belgien und den Niederlanden. Die Maßnahmen in beiden Ländern seien sehr ähnlich zu denen in Nordrhein-Westfalen, sodass Grenzschließungen nicht helfen, sondern eher die Lieferketten behindern würden.

Nach Angaben von Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann liegt die Zahl der Infizierten in dem Bundesland Stand Dienstag, 10 Uhr bei 3.060 Personen nach 2.744 am Vortag. Dies sei eine Verdoppelung in den vergangenen vier Tagen. Zwölf Menschen seien gestorben, allesamt schwer vorerkrankte Menschen mit höherem Lebensalter.

March 17, 2020

