Lenzburg (awp) - Die Schweizer Industrie reagiert auf die Corona-Krise. Das Lenzburger Unternehmen Messer Schweiz AG etwa hat, seit die WHO den Corona-Ausbruch als Pandemie eingestuft hat, seine Produktion für medizinischen Sauerstoff hochgefahren. Die Nachfrage des Gesundheitssektors nach Sauerstoff sei seit der WHO-Erklärung um rund 20 Prozent gestiegen, teilte der familiengeführte Industriegasespezialist am Dienstag mit. Messer wolle "jederzeit in der Lage sein", das Schweizer Gesundheitswesen ausreichend zu versorgen ...

