BERLIN (Dow Jones)--Bundeslandwirtschaftsminister Julia Klöckner hat an die Bevölkerung appelliert, von Hamsterkäufen wegen der Corona-Pandemie Abstand zu nehmen. "Die Lebensmittelversorgung ist gesichert", erklärte Klöckner auf einer Pressekonferenz in Berlin. Die Supermärkte blieben offen. Alles andere seinen Falschmeldungen.

Hamsterkäufe seinen "nicht nur unnötig, sie schaden auch", so die CDU-Politikerin. "Bewahren Sie Ruhe, Augenmaß. Kaufen Sie mit Bedacht ein. Jetzt ist auch die Solidarität unter den Verbraucherinnen und Verbrauchern gefragt. Wir kommen gut durch, da bin ich sicher." Es gebe keinen Grund Lebensmittel zu horten". Bislang gebe es noch keine Überlegungen, die Ausgabe von Lebensmittel zu beschränken.

Auch der Bauernverband betonte, die Futterversorgung der Tiere sei gesichert. Man sei "sehr zuversichtlich", dass es in diesem Jahr bei der Lieferung von Mehl, Fleisch, Wurst und Eiern "keine Engpässe" geben werde, so Joachim Rukwied, Präsident des Deutschen Bauernverbandes. Wichtig sei allerdings, dass Saisonkräfte aus Osteuropa nach Deutschland kommen könnten, um bei Feldarbeit zu helfen.

Die Bundesvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie (BVE) und der Handelsverband Deutschland (HDE) betonten, dass die Versorgung mit Nahrungsmittel gesichert sei. Hamsterkäufe seien allerdings schädlich, weil sie zusätzlich Schwierigkeiten in die Produktion brächten und damit auch Schwierigkeiten für die Lieferketten erzeugten.

HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth betonte, dass die aktuellen Ladenöffnungszeiten ausreichten, um die Bevölkerung mit Lebensmittel zu versorgen. Von der Politik war am Montag in Aussicht gestellt worden, dass auch Öffnungszeiten an Sonntagen möglich seien.

March 17, 2020

