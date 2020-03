Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die Euro-Finanzminister haben sich in ihrer Videokonferenz gestern (Montag) dazu bekannt, die Wirtschaft und die Arbeitsmärkte in der Coronakrise in beispielloser Weise zu unterstützen, so die EU-Kommission in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: "Wir werden eine noch nie dagewesene Koordinierung in der Fiskalpolitik brauchen", sagte Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...