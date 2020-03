Zürich (awp) - Die Schweizer Börse SIX will trotz der riesigen Ausschläge in den letzten Wochen wegen der Coronavirus-Krise keine generellen Handelsstopps für den Gesamtmarkt einführen, wie es sie an den US-Börsen in den letzten Tagen immer wieder gegeben hat. "Wir wollen den Markt weiterhin offen halten für alle Teilnehmer", sagte SIX-Gruppenchef Jos Dijsselhof am Dienstag in einer Telefonkonferenz ...

