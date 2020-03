Genf (awp) - Der Genfer Bank Edmond de Rothschild (Suisse) hat 2019 in neuem Kleid und dank der guten Entwicklung an den Börsen die verwalteten Vermögen gesteigert. In Zeiten des Coronavirus legt die Bank viel Wert auf die reibungslose Weiterführung der Geschäftsaktivitäten. Edmond de Rothschild (Suisse) blickt auf ein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...