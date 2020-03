Köln (ots) -Um vor allem auch das junge Publikum ausführlich über Corona zuinformieren und aufzuklären, bauen WDR und funk ihrSocial-Media-Angebot aus. Dazu gibt es ab sofort von Montag bisFreitag gegen 12 Uhr einen Social-Media-Livestream aus dem WDRNewsroom mit einem Update zu Corona. Um insbesondere die Fragen desjüngeren Publikums zu beantworten kooperieren das funk-Format"reporter" und 1LIVE. Der Fokus liegt auf der Community, ohne dabeidie tägliche Informationslage aus den Augen zu verlieren: Was bewegtJugendliche derzeit? Wie werden Freundschaften auch in Zeiten vonSocial Distancing gepflegt? Was bedeutet Corona für dieAbschlussprüfungen? Wie kann ich mich und andere schützen?"InZeitenvonCorona - Dein Update" gibt es auf den YouTube- undFacebook-Kanälen von "reporter" und 1LIVE sowie in der WDR App undauf funk.net zu sehen. Die Hosts der ersten Woche sind Ben Bode,Svenja Kellershohn und Timm Giesbers.Über "reporter""reporter" ist ein journalistisches Videoformat, das sichgesellschaftlichen und politischen Themen widmet. Die Reportagenbetreffen die Lebenswelt der Community - sie sind nah am Geschehen,mutig, überraschend und investigativ. Das Format richtet sich an 20bis 24-Jährige, die politisch interessiert und weltoffen sind. DieVideos haben in der Regel eine Länge von fünf bis zwölf Minuten undwerden von einem oder zwei Presenter*innen moderiert. Das vom WDRproduzierte Format "reporter" ist seit April 2018 bei funk und istauf den Kanälen YouTube, Facebook, Snapchat und funk.net vertreten.Über funkfunk ist das Content-Netzwerk von ARD und ZDF, das Online-Inhalte für14- bis 29-Jährige bietet. Die über 70 funk-Formate aus den BereichenInformation, Orientierung und Unterhaltung sind auf Facebook,YouTube, Snapchat und Instagram sowie auf funk.net zu finden. DieInhalte entstehen in Redaktionen von ARD und ZDF in ganz Deutschlandund zusammen mit Creatorn und Produzenten. funk arbeitet mitetablierten Köpfen der Webvideo-Szene zusammen, unterstützt undfördert aber auch Newcomer. Die funk-Zentrale in Mainz trifftstrategische Entscheidungen, entwickelt das Angebotsportfolio undoptimiert zusammen mit den Partnern die Formate.Weitere Informationen unter presse.funk.net.Fotos unter ARD-Foto.deAusführliche Informationen finden Sie unter diesem Link:https://presse.wdr.de/plounge/wdr/programm/2020/03/20200317_InZeitenvonCorona.htmlPressekontakt:Westdeutscher RundfunkKommunikationTel. 0221 / 220 7100wdrpressedesk@wdr.deBesuchen Sie auch unsere Presselounge: wdr-presselounge@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/4550267