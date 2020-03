Erfurt (ots) - KiKA hat nach nahezu flächendeckenden Kita- und Schulschließungen seine Angebotspalette auf die besondere Situation der Kinder in Deutschland eingestellt. Die täglichen Nachrichtenstrecken mit "logo!" (ZDF), die Wissens-Strecken mit Magazinen um 11:12 Uhr und 19:25 Uhr und ab morgen, 18. März unter dem Titel gemeinsamzuhause viele Mutmach- und Beschäftigungstipps. Alle Angebote werden multimedial auf kika.de, kikaninchen.de und erwachsene.kika.de vernetzt und sind in der Mediathek "KiKA-Player" verfügbar.Dazu: Alle Moderator*innen oder Puppenstars wie Sesamstraßenbewohner Elmo (NDR), KiKA-Star "Bernd das Brot", Singa und Fledermaus Fidi aus dem "KiKA-Baumhaus" oder Tobias Krell von "Checker Tobi" (BR) denken an die Kinder zuhause und senden Grüße.gemeinsamzuhauseAb 18. März 2020, 11:09 Uhr zeigt KiKA gemeinsamzuhause live aus Erfurt: "Timster"-Moderator Tim (KiKA/rbb/NDR) ist zusammen mit Jess und Ben von "KiKA LIVE" (KiKA) im Austausch mit dem Publikum. Direkt aus dem "Timster"-Studio sind die drei für Fragen, Sorgen und Ideen der Kinder da: "Was tun mit der neu gewonnenen Zeit?", "Wie läuft es mit den Hausaufgaben zuhause?", "Welche Serie ist jetzt gerade angesagt und wird geschaut?" Das Team informiert, berichtet und bleibt im Gespräch - nach der Sendung im Webtalk auf kika.de."Die beste Klasse Deutschland - Spezial"Ebenfalls am Mittwoch, 18. März, um 13:30 Uhr startet "Die beste Klasse Deutschland - Spezial" (KiKA/hr/ARD). Das Moderator*innen-Team Malte Arkona und Kim Unger spielt in den wochentäglichen Sonderausgaben mit den Kindern zuhause mit vielen spannenden Quizfragen und Experimente zum Mitraten. Die Quiz-Duelle sind auch als Stream auf kika.de und in der Mediathek-App "KiKA-Player" zu sehen."Bei aller Anspannung, die langsam bei Kindern, ob im Vorschulalter oder bei den Älteren, ankommt, braucht es entlastende Punkte am Tag. Wir ordnen ein über die Info- und Wissensstrecken und wir haben über "gemeinsamzuhause" ein wunderbares Gefäß geschaffen, um allen Kinder die nötige Abwechslung und Entspannung zu bieten", so Dr. Astrid Plenk, KiKA-Programmgeschäftsführerin. "Wir als öffentlich-rechtlicher Qualitätsanbieter für Kinder sind für die Kinder da - in welcher Situation auch immer."Über alle weiteren Programmänderungen und Entwicklungen werden wir zeitnah informieren. Informationen finden Sie ebenfalls in der KiKA-Presselounge unter kika-presse.de.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kika-presse@kika.dekika-presse.deOriginal-Content von: Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/4550271