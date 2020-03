Bonn (ots) - Das Coronavirus hält die Welt in Atem: Zahlreiche Staaten reagieren mit Grenzschließungen und starken Reisebeschränkungen. In der Folge stranden unzählige Touristen, globale Lieferketten kommen zum Erliegen. Auch die EU schließt nun ihre Außengrenzen und Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) hat eine Rückholaktion für tausende Deutsche gestartet, die wegen der Coronavirus-Pandemie im Ausland festsitzen.Wie reagiert die Welt auf das Coronavirus? Welche Maßnahmen ergreifen andere Staaten? Was bedeutet die Pandemie für die Weltwirtschaft? Und welche Formen der globalen Zusammenarbeit gibt es? Alexander Kähler diskutiert mit:- Christiane Hoffmann, DER SPIEGEL- Ellen Trapp, ARD-Korrespondentin Rom- Peter Hossli, NZZ, Schweiz- Eric Kirschbaum, Los Angeles Times, USA Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/4550294