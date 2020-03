FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen zeigen sich am Dienstagnachmittag volatil. Aktuell notieren sie im Plus und folgen damit positiven Vorgaben von der Wall Street. Die Stimmung unter institutionellen Anlegern ist so schlecht wie zuletzt im Rahmen der Finanzkrise 2008/09. Die globalen Wachstumserwartungen sind laut Merrill Lynch noch niemals so stark eingebrochen. Der DAX gewinnt 1,8 Prozent auf 8.901 Punkte. Der Euro-Stoxx-50 steigt um 2,5 Prozent auf 2.510.

Auch in Deutschland fallen die Rekorde. Der ZEW-Index hat den stärksten Einbruch aller Zeiten verzeichnet und ist im März auf minus 49,5 nach plus 8,7 abgestürzt. Im Handel wird der Rückgang als "extrem" bezeichnet. Unter Marktteilnehmern geht nicht nur die Angst vor einer Rezession um, erste Stimmen warnen sogar vor einer möglichen Depression wegen der Coronavirus-Pandemie.

Leerverkäufe deutlich eingeschränkt

Nach den Handelsplätzen Mailand und Madrid werden Leerverkäufe auch an der Pariser Börse deutlich eingeschränkt. Wie die französische Börsenaufsicht am Dienstag mitteilte, sind Leerverkäufe für 92 Titel vorerst untersagt. Die Behörde begründete dies mit den jüngsten Kurseinbrüchen infolge des Coronavirus. Die Regierung prüft in der Krise zudem ein vollständiges Verbot. Auch in Deutschland wird über ein Leerverkaufsverbot nachgedacht.

Im Börsenfokus stehen nun weitere Notenbank-Erleichterungen, aber vor allem die Hoffnung auf konzertierte Konjunkturpakete. Bei den Unternehmen werden viele Anträge auf Staatshilfe erwartet. In den USA wollen die Airlines rund 50 Milliarden Dollar an Staatshilfe beantragen. Angeblich soll die US-Regierung an einem Fiskalpaket von 850 Milliarden Euro arbeiten. In Europa richten sich derweil die Blicke auf den Sondergipfel der Staats- und Regierungschefs.

Die Nachfrage nach dem ersten neu ins Leben gerufenen Langfristtender ist derweil sehr hoch ausgefallen. Nach Mitteilung der EZB wurden bei einem Refinanzierungsgeschäft mit 98-tägiger Laufzeit 109 Milliarden Euro zugeteilt.

"Man hat nichts anderes erwartet", heißt es im Handel zu den verhaltenen Ausblicken von VW und Wacker Chemie. Die Unternehmen seien wie andere der Entwicklung in der Coronakrise ausgeliefert. Die Vorsicht beim Blick auf die kommenden Monate sei daher "vernünftig". Auch Volvo hat am späten Montag bereits vor den Folgen der Krise gewarnt. Volvo verlieren 7,2 Prozent und Wacker Chemie 4,2 Prozent. VW steigen dagegen 2,7 Prozent - für die UBS ist VW der Top-Pick im europäischen Autosektor.

Als ein Gewinner am Markt gelten die Aktien von Shop Apotheke Europe. Die Online-Apotheke habe starke Zahlen zum vierten Quartal vorgelegt, und "angesichts der Coronakrise darf man damit rechnen, dass es gerade im Gesundheitsbereich noch besser wird", sagt ein Händler. Die Aktie gewinnt 21,2 Prozent. Auch Aktien anderer Unternehmen mit einem Internet-basierten Geschäftsmodell sind gesucht. So gewinnen Zooplus 12,7 Prozent.

Immosektor nicht mehr sicher

Osram brechen um 25,9 Prozent auf 28,70 Euro ein. Damit notiert die Aktie klar unter dem Gebotspreis von AMS an die Osram-Aktionäre von 41 Euro. Im Handel heißt es dazu, dass die Anleger zunehmend ein Scheitern der AMS-Offerte einpreisten. Hintergrund ist die für die Finanzierung der Übernahme gedachte Kapitalerhöhung von AMS, die offenbar bei Anlegern angesichts des Zusammenbruchs an den Börsen auf kein großes Interesse stößt.

Schlechte Nachrichten von Sixt. Das laufende Jahr wird deutlich schwächer als das vorige gesehen. "Als Mietwagenanbieter sind sie schon immer als Leidtragender der eingeschränkten Reisetätigkeit gesehen worden", meint ein Händler. Sixt setzt die Dividende aus. Für die Aktien geht es um 15,3 Prozent nach unten.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 2.510,30 2,45 59,93 -32,97 Stoxx-50 2.473,22 2,76 66,38 -27,32 DAX 8.900,61 1,81 158,36 -32,82 MDAX 18.907,89 -1,68 -322,31 -33,22 TecDAX 2.289,25 0,11 2,52 -24,07 SDAX 8.267,22 -1,82 -153,30 -33,93 FTSE 5.200,13 0,95 49,05 -31,71 CAC 3.947,53 1,70 66,07 -33,97 Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,47 0,00 -0,71 US-Zehnjahresrendite 0,79 0,06 -1,89 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 9:44 Uhr Fr, 17:38 Uhr % YTD EUR/USD 1,0967 -1,80% 1,1208 1,1062 -2,2% EUR/JPY 117,62 -0,88% 119,13 118,99 -3,5% EUR/CHF 1,0556 -0,22% 1,0549 1,0565 -2,8% EUR/GBP 0,9101 -0,05% 0,9064 0,8944 +7,5% USD/JPY 107,28 +0,96% 106,32 107,55 -1,4% GBP/USD 1,2051 -1,76% 1,2366 1,2366 -9,1% USD/CNH (Offshore) 7,0330 +0,34% 7,0100 7,0302 +1,0% Bitcoin BTC/USD 5.297,26 +7,61% 4.855,76 5.365,01 -26,5% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 28,83 28,70 +0,5% 0,13 -52,3% Brent/ICE 29,68 30,05 -1,2% -0,37 -54,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.545,74 1.508,54 +2,5% +37,20 +1,9% Silber (Spot) 13,00 12,94 +0,4% +0,06 -27,2% Platin (Spot) 705,00 663,50 +6,3% +41,50 -26,9% Kupfer-Future 2,34 2,39 -2,1% -0,05 -16,4% ===

