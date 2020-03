LUXEMBURG (dpa-AFX) - Im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie hat Luxemburgs Regierungschef Xavier Bettel am Dienstag den nationalen Notstand ausgerufen. "Das ist ein außergewöhnliches Instrument, aber es ist nötig, um die Krise schnellstmöglich in den Griff zu bekommen", sagte er vor dem Abgeordnetenhaus in Luxemburg. Er berief sich auf einen bisher noch nie angewendeten Artikel der luxemburgischen Verfassung, wonach der Großherzog im Fall einer "internationalen Krise" für maximal drei Monate auch Maßnahmen anordnen kann, die bestehendem Recht widersprechen.



"Bleibt so viel es geht und so lang es geht daheim", sagte Bettel an die gut 600 000 Bewohner des Großherzogtums gerichtet. "Habt keinen Kontakt mit anderen Leuten." Er wisse, dass viele Luxemburger Lust hätten, gemeinsam in die Natur zu gehen oder mit anderen ein Picknick zu machen: "Das ist alles falsch. Sie müssen verstehen, dass die direkten sozialen Kontakte auf ein Minimum reduziert werden müssen."



Ausnahmen von der Aufforderung, daheim zu bleiben, gelten für den Weg zur Arbeit, dringende medizinische Termine, den Einkauf von Lebensmitteln oder andere wichtige Angelegenheiten. Bettel versicherte: "Der Staat und die Institutionen funktionieren weiterhin."



Derzeit gibt es nach Angaben von Gesundheitsministerin Paulette Lenert 140 Corona-Infizierte im Land, von denen sechs in Krankenhäusern behandelt werden. Am Montag waren es noch 81 Infizierte. Die Ministerin sagte, Gesundheitsmaterial sei in großem Umfang gestohlen worden: "So schnell kann man gar nicht gucken." Deshalb sei jetzt die Armee eingesetzt worden, um Lager mit wichtigem Material "bis zu dem Zeitpunkt, an dem es gebraucht wird, zu sichern". Nähere Angaben machte sie nicht./rtt/DP/fba