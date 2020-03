Dieser Tage müssen Eltern bundesweit für eine Betreuung der Schul- und Kindergartenkinder sorgen. Für die meisten bedeutet das, wenn möglich, einen Umzug ins Homeoffice. Das birgt Konfliktpotential. Nachdem die Kindergärten, Kitas und Schulen nun bundesweit geschlossen sind, um das Coronavirus nicht mehr als nötig zu verbreiten, stehen Millionen von Eltern vor der Situation, von einem auf den anderen Tag für die Betreuung ihrer Kinder sorgen zu müssen. Okay, eigentlich ist diese Überschrift also ein Widerspruch in sich - denn ungestörtes und produktives Arbeiten und gleichzeitig mit einem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...