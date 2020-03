Das Wiener Startup Refurbed hat eine Finanzierungsrunde in Höhe von 15,6 Millionen Euro abgeschlossen. Es ist eine der höchsten Series-A-Finanzierungsrunden eines österreichischen Unternehmens überhaupt. Nachdem Refurbed vor etwa einem Jahr eine Seed-Finanzierung in Höhe von zwei Millionen Euro erhalten hat, legt das Wiener Startup jetzt nach. 15,6 Millionen Euro konnte Refurbed in einer Series-A-Finanzierungsrunde einnehmen. Das Geld stammt von einer internationalen Investorengruppe unter der Führung des finnischen Risikokapitalgebers Evli Growth Partners. Ebenfalls an der Runde beteiligt waren...

