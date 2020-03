Im November 2020 soll die finale Version des Frameworks .Net 5.0 erscheinen. Jetzt hat der Hersteller eine erste Preview an den Start gebracht. Microsoft arbeitet an einer Integration seiner verteilten Entwicklerwerkzeuge in eine gemeinsame Plattform. Die wird dann .Net 5.0 heißen und ASP.Net Core, Entity Framework Core, WinForms, WPF, Xamarin und ML.Net umfassen. .Net 5.0 verbindet .Net Core und .Net Die Version 5 des Frameworks soll eine Verbindung zwischen dem bisherigen .Net-Framework und .Net Core 3 sein. Letztendlich wird .Net 5....

Den vollständigen Artikel lesen ...