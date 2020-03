Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Heidelberg (pta030/17.03.2020/16:40) - Die Deutsche Balaton Aktiengesellschaft, Heidelberg, ISIN DE000A2LQT08, hat ihr Geschäftsjahr 2019 (01. Januar 2019 bis 31. Dezember 2019) mit einem voraussichtlichen Ergebnis vor Steuern (Einzelabschluss nach HGB) in Höhe von rd. 3,7 Mio. Euro (Vj. rd. 6,5 Mio. Euro) abgeschlossen. Das genannte vorläufige Ergebnis beruht auf der vom Vorstand am 17. März 2020 vorgenommenen vorläufigen Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden und den im abgelaufenen Geschäftsjahr 2019 erzielten Erlösen und Aufwendungen.



Das Ergebnis vor Steuern in Höhe von rd. 3,7 Mio. Euro liegt unter anderem aufgrund erhöhter notwendiger Abschreibungen auf Finanzanlagen unter dem Vorjahreswert und ist insbesondere geprägt von den Erträgen aus dem Abgang von Finanzanlagen.



Im Wesentlichen stehen Erträgen aus dem Abgang von Finanzanlagen von rd. 26,2 Mio. Euro (Vj. rd. 9,9 Mio. Euro) und Erträgen aus Finanzanlagen in Höhe von rd. 3,4 Mio. Euro (Vj. rd. 11,7 Mio. Euro) Abschreibungen auf Finanzanlagen von rd. 20,1 Mio. Euro (Vj. rd. 15,0 Mio. Euro) gegenüber.



Aufgrund weiterer Investitionstätigkeit hat sich die Bilanzsumme auf rd. 335,6 Mio. Euro (Vj. rd. 313,7 Mio. Euro) erhöht, die Eigenkapitalquote beträgt rd. 50% (Vj. rd. 53%).



Die in dieser Meldung genannten Zahlen stehen unter dem Vorbehalt der abschließenden Aufstellung des Jahresabschlusses, der Abschlussprüfung und der Feststellung des Jahresabschlusses durch den Aufsichtsrat.



Die Zahlen des gesetzlich geforderten Konzernabschlusses 2019 nach IFRS sind noch nicht verfügbar und werden, sobald diese verfügbar sind, gesondert bekannt gegeben.



Der Vorstand der Deutsche Balaton AG hält die Konzernzahlen nach IFRS zur Beurteilung des Börsen- oder Marktpreises der Aktie der Deutsche Balaton AG für relevanter als die Finanzzahlen des Einzelabschlusses nach HGB.



Ausblick / Prognose



Die weltweite Verbreitung des Corona-Virus führte zu Beginn des Geschäftsjahres 2020 zu erheblichen Kurseinbrüchen an den Börsen weltweit, woraus sich in 2020 erheblicher Abschreibungsbedarf im Finanzanlagevermögen der Gesellschaft ergeben kann. Inwieweit ertragswirksame Veräußerungen von Investments in 2020 möglich sein werden, ist aktuell nicht abschätzbar.



