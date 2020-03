Der Goldpreis kann sich von seinen Tagestiefständen lösen und dreht mittlerweile deutlich ins Plus. Aktuell notiert der Goldpreis wieder über der Marke von 1.500 Dollar. In der Folge erholt sich auch der Silberpreis wieder. Aber Silber gelingt der nachhaltige Sprung zurück ins Plus bislang nicht. Bei den Minenaktien zündet zwischenzeitlich ein Feuerwerk. Der GDX kann rund zehn Prozent zulegen, der GDXJ notiert aktuell 17 Prozent im Minus.Die großen Gewinner sind die Verlierer der vergangenen Tage. ...

