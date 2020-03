Wenn man auf das richtige Pferd setzt, lässt sich an der Börse in jeder Phase Geld gewinnen. Diese Erkenntnis gewinnen Anleger selbst in diesen Tagen. Quelle: wikifolio.com So konnte sich die Aktie von Drägerwerk innerhalb weniger Tage in der Spitze fast verdoppeln. Schuld daran ist wie momentan fast immer das Coronavirus. Drägerwerk gilt schon länger als einer der potenziellen Profiteure der Pandemie. Am Freitagnachmittag meldete der Medizintechnik-Konzern nun, dass die Bundesregierung neben Schutzausstattung für Krankenhauspersonal auch 10.000 Beatmungsgeräte bei Drägerwerk orderte und man ...

Den vollständigen Artikel lesen ...