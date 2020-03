GELSENKIRCHEN (dpa-AFX) - Der FC Schalke 04 ist im Vorjahr tief in die roten Zahlen gerutscht. Ungeachtet des zweithöchsten Konzernumsatzes der Clubgeschichte von 275 Millionen Euro (Vorjahr: 350,4 Millionen Euro) weist der Fußball-Bundesligist einen hohen Fehlbetrag aus. Wie der Revierclub am Dienstag mitteilte, verbuchte er im Kalenderjahr 2019 ein Minus von 26,1 Millionen Euro. 2018 hatte Schalke noch einen Konzernüberschuss von 40,5 Millionen Euro erwirtschaftet.



Hauptverantwortlich für den Einnahmerückgang sind die nahezu fehlenden Gelder aus dem internationalen Geschäft in der zurückliegenden Saison, geringere Erlöse aus der medialen Vermarktung und der sportliche Absturz in der Bundesliga-Spielzeit 2018/2019, die Schalke auf Platz 14 abschloss. "Hinter dem FC Schalke 04 liegt eine Spielzeit, in der die sportlichen Ziele deutlich verfehlt wurden. Trotzdem verfügen wir über eine sehr breite Umsatzbasis, die selbst ohne internationalen Wettbewerb die finanzielle Stabilität des Vereins gewährleistet", sagte Finanzvorstand Peter Peters. Das operative Geschäft bezeichnete der 57-Jährige als in seinen "Kernelementen äußerst robust".



Allerdings dürfte die derzeitige Corona-Krise mit drohenden Einnahme-Einbußen die Lage beim Bundesliga-Sechsten zusätzlich verschärfen. Für das laufende Jahr rechnet Schalke mit einem weiteren Umsatzrückgang und einem neuerlichen Verlust im niedrigen zweistelligen Millionen-Bereich - ohne Berücksichtigung der noch nicht abzusehenden Auswirkungen von Sars-CoV-2./ulb/DP/nas

