Für Dividendenjäger gibt es keinen Grund, an den Landesgrenzen haltzumachen - denn auch in Europa, den USA oder Asien finden sich solide Firmen mit attraktiven Ausschüttungsrenditen. Die Kollegen vom Smart Investor stellen in diesem Auszug mit Reckitt Benckiser und Wells Fargo zwei Titel mit eindrucksvoller Dividendenhistorie vor. Bitte beachten: Sehr geehrte LeserInnen, diese sorgfältig von Fachjournalisten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...