AMMAN (dpa-AFX) - Um die Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern, schickt Jordanien sein Militär auf die Straßen. Die Streitkräfte würden an den Ein- und Ausfahrten großer Städte positioniert, teilte die Regierung in Amman am Dienstag mit.



Sie ordnete zudem an, öffentliche und private Einrichtungen von Mittwoch an für zwei Wochen zu schließen. Auch der öffentliche Transport sowie der Druck von Zeitungen werde gestoppt. Die Regierung rief die Bevölkerung auf, zu Hause zu bleiben.



Das arabische Königreich hat bisher 35 Fälle des neuartigen Coronavirus gemeldet. Jordanien hatte bereits in den vergangenen Tagen den internationalen Flugverkehr eingestellt sowie Universitäten und Schulen geschlossen.



Auch andere Regierungen in der arabische Welt versuchen, die Ausbreitung des Coronavirus zu stoppen. Das Golfkönigreich Bahrain ordnete am Dienstag an, Kinos, Sportzentren und Cafés zu schließen. Das Land hatte in dieser Woche den ersten Todesfall infolge der Lungenkrankheit gemeldet. Auf der Arabischen Halbinsel sind Hunderte Menschen mit dem Virus infiziert. Die Region liegt in unmittelbarer Nachbarschaft zum Iran, der besonders stark betroffen ist./jku/DP/fba