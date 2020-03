FRANKFURT (Dow Jones)--Wegen der Coronavirus-Pandemie legt Daimler den Großteil seiner Produktion sowie die Arbeit in ausgewählten Verwaltungsbereichen in Europa für zunächst zwei Wochen still. Die Unterbrechung betrifft europäische Pkw-, Transporter- und Nutzfahrzeug-Werke des Unternehmens und beginnt in dieser Woche, wie der DAX-Konzern mitteilte. Damit verbunden sei die Überprüfung der globalen Lieferketten, die derzeit nicht in vollem Umfang aufrechterhalten werden können.

Eine Verlängerung der Maßnahmen hänge von der weiteren Entwicklung ab. Überall dort, wo der Betrieb aufrechterhalten werden muss, will Daimler Vorkehrungen zum Infektionsschutz der Mitarbeiter treffen.

Mit diesen Maßnahmen will der Autobauer die Belegschaft schützen, Infektionsketten unterbrechen und die Ausbreitung der Pandemie eindämmen. Gleichzeitig bereite sich das Unternehmen "auf eine Phase vorübergehend niedrigerer Nachfrage" vor und sichere die Finanzkraft. Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie auf Daimler ließen sich derzeit nicht verlässlich beziffern.

Daimler beobachte die Lage stetig und werde, wenn notwendig, weitere Maßnahmen einleiten. Sollte sich die Lage entspannen, wird der Betrieb wieder vollständig aufgenommen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/jhe

(END) Dow Jones Newswires

March 17, 2020 12:16 ET (16:16 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.