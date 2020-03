Penta, das Fintech-Startup für Geschäftskonten, hat seine bislang größte Finanzierungsrunde geschlossen - und dabei 18,5 Millionen Euro eingesammelt. Während andere Unternehmen sich noch auf die Arbeit im Homeoffice in Zeiten der Coronakrise einstellen, hat das Geschäftskonten-Startup Penta mal eben seine bislang größte Finanzierungsrunde in Höhe von 18,5 Millionen Euro bekannt gegeben - natürlich auch aus dem Homeoffice. An der Runde beteiligten sich sowohl bestehende als auch neue Investoren. Neu mit an Bord ist der russische Tech-Investor...

Den vollständigen Artikel lesen ...