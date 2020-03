ZÜRICH (Dow Jones)--Nach den jüngsten kräftigen Kursrücksetzern aus Angst vor den Folgen der Coronavirus-Pandemie hat die Schweizer Börse am Dienstag eine Gegenbewegung gezeigt. Sie schloss sich damit den Nachbarbörsen in Europa an. Nach einem festeren Start hatte die Anleger zwischenzeitlich zwar wieder der Mut verlassen, im späteren Verlauf zogen die Kurse dann aber wieder an, gestützt von einer sich verfestigenden Erholungsbewegung an der Wall Street.

Der SMI gewann 3,2 Prozent auf 8.493 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 15 Kursgewinner und 5 -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 130,79 (Vortag: 179,16) Millionen Aktien.

Positiv wirkte auch, dass sich der Dollar zum Franken kräftig erholte, weil dies die Exportaussichten von Schweizer Unternehmen verbessert. Der Franken hatte zuletzt von seinem Ruf als sicherer Hafen in Krisenzeiten profitiert und zugelegt. Zum Euro gab der Franken zumindest in der zweiten Tageshälfte deutlich nach.

Trotz des kräftigen SMI-Gewinns gab es mit den beiden Versicherern Swiss Re (-3,1 Prozent) und Swiss Life (-2,4 Prozent) auch größere Verlierer. Die beiden Aktien litten laut Marktexperten unter dem schwachen Börsenumfeld, weil dieses die Anlagemöglichkeiten und -Ergebnisse der Versicherer belastet. Auch auf die am Dienstag fallenden Anleihekurse wurde vereinzelt als Begründung verwiesen.

Größter Gewinner waren die bereits am Vortag widerstandsfähigen Swisscom mit einem Plus von fast 10 Prozent. Telekommunikationsunternehmen dürften von den Folgen der Virus-Pandemie nicht so stark getroffen werden wie andere Branchen.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos/cln

(END) Dow Jones Newswires

March 17, 2020 12:43 ET (16:43 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.