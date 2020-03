FRANKFURT (Dow Jones)--Der Volkswagen-Konzern fährt in Reaktion auf die Coronavirus-Pandemie die Produktion seiner gleichnamigen Pkw-Marke in den europäischen Werken sukzessive herunter. Davon betroffen sind auch Werke der Sparte Volkswagen Konzern Komponente. Damit begegne die Marke VW dem sich abzeichnenden Einbruch der Nachfrage auf den Automobilmärkten und den zunehmenden Risiken aus den Lieferketten der Zulieferer, teilte das Unternehmen mit. Grund seien die erheblich beschleunigte Infektionsrate durch das Coronavirus sowie die darauf folgenden Maßnahmen der Behörden. Um die Vorgaben des Gesundheitsschutzes umzusetzen, sollen nun die Fabriken zunächst für voraussichtlich zwei Wochen geschlossen bleiben.

Die Nutzfahrzeugsparte des Konzerns kündigte ebenfalls die Aussetzung ihrer Fahrzeugproduktion an. Die Regelung gilt ab Donnerstag für voraussichtlich zehn Werktage. Betroffen sind die Produktionsstandorte in Hannover, sowie in Poznan sowie Wrzesnia. Von der Maßnahme sind rund 24.000 Mitarbeiter in Deutschland und Polen betroffen.

"Die Ausbreitung des Corona-Virus in Europa belastet die Nachfragesituation zunehmend", sagte Ralf Brandstätter, operativer Vorstand der Marke Volkswagen Pkw. "Zugleich wird die Versorgung unserer Werke mit Zulieferteilen immer schwieriger. Wir haben deshalb beschlossen, mit dem Ende der Spätschicht am Donnerstag die Produktion koordiniert herunterzufahren. Wir sind überzeugt, dass dies auch im Sinne der Beschäftigten ist, deren Sorge angesichts der Corona-Ausbreitung zusehend wächst."

Der Betriebsratsvorsitzende Bernd Osterloh begrüßte den Produktionsstopp. Die Produktion könne in diesen Zeiten nicht einfach weiterlaufen, als wäre nichts passiert, sagte er. Alle weiteren offenen Punkte würden zwischen Unternehmen und Betriebsrat geklärt.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/jhe

(END) Dow Jones Newswires

March 17, 2020 12:46 ET (16:46 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.