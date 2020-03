Tagesausblick für 18.3.: DAX leicht erholt. Internet- und Telekomtitel und Gold gefragt!

Richard Pfadenhauer,

HypoVereinsbank onemarkets

Die Aktienmärkte vollziehen weiterhin eine Achterbahnfahrt. Knapp 700 Punkte lagen beim DAX zwischen Tageshoch und Tagestief. Für die meisten Standardwerteindizes reichte es bis Handelsschluss für ein deutliches Plus. Kräftige Unterstützung kam dabei auch von den US-Märkten. Ob dies jedoch der Beginn einer Erholung ist bleibt abzuwarten. Die Nervosität ist weiterhin hoch.

Am Anleihemarkt stagnierten die Renditen auf Vortagesniveau. Die Rendite 10jähriger Bundesanleihen schloss bei minus 0,43 Prozent und die Rendite vergleichbarer US-Papiere stagnierte bei 0,9 Prozent. Gold konnte sich analog zum Aktienmarkt im Tagesverlauf deutlich verbessern. Davon profitierte auch der BANG - Index, der vier große Goldminengesellschaften enthält. Über 18 Prozent legte der Index heute zu. Die übrigen Edelmetalle und Öl bewegten sich derweil wenig. Konjunktursorgen drückten den Euro/US-Dollar-Wechselkurs deutlich nach unten. Dabei unterschritt der Wechselkurs die Marke von 1,10 US-Dollar.

Unternehmen im Fokus

An diesem durchaus wechselhaften Börsentag waren vor allem defensive Titel wie Beiersdorf, Fresenius Medical Care und die beiden Versorger E.On und RWE gefragt. Zahlreiche Anleger lockte ein Kurs von rund 8,10 Euro zum Einstieg in die Deutsche Lufthansa. In der zweiten Reihe fielen vor allem Internet- und Telekomdienstleister wie Delivery Hero, Freenet, Shop Apotheke, United Internet und Zalando mit überdurchschnittlichen Gewinnen auf.

In den USA verbuchten Citrix und Halbleiterhersteller wie Intel, Micron Technologies und Nividia in den ersten Handelsstunden zweistellige Gewinne. Amazon erklärte 100.000 Stellen besetzen zu wollen. Das verhalf der Aktie kräftig nach oben.

Morgen melden unter anderem BMW, Deutz, Jungheinrich, Morphosys und Münchener Rück (finale) Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal und laden zur Bilanz-PK. Zahlreiche Unternehmen dürften dabei einen Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr werfen. Der europäische Automobilverband ACEA veröffentlicht Zahlen für die Pkw-Neuzulassungen im Februar.

Wichtige Termine

Europa - Verbraucherpreise Euro-Zone, Februar

Charttechnischer Ausblick

Widerstandsmarken: 9.000/9.210/9.520/9.860 Punkte

Unterstützungsmarken: 8.350/8.520 Punkte

Der DAX hat die Unterstützung bei 8.530 Punkten verteidigt und schob sich im Tagesverlauf an die Widerstandsmarke von 9.000 Punkten. Auf der Oberseite besteht die Chance auf eine Erholung bis 9.210 Punkte und im weiteren Verlauf bis 9.520 Punkte. Unterhalb der Marke von 8.520 Punkten droht ein neuer Rücksetzer bis 8.350 Punkte.

DAX in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde)



Betrachtungszeitraum: 24.02.2015 - 17.03.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 14.03.2013 - 13.03.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Discount Call-Optionsscheine auf den DAX

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Pkt. Cap in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX HZ7Y2S 3,00* 8.500 9.000 16.06.2020 DAX HZ0A0Q 2,38* 9.200 9.700 16.06.2020

*max Rückzahlung 5 Euro. Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 17.03.2020; 17:43 Uhr

Discount Put-Optionsscheine auf den DAX

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Pkt. Cap in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX HZ7Y2Z 2,92* 9.900 9.400 16.06.2020 DAX HZ7Y35 3,19* 10.200 9.700 16.06.2020

*max Rückzahlung 5 Euro. Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 17.03.2020; 17:44 Uhr

Informationen rund um die Funktionsweise von Discount-Optionsscheinen und zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

NEU: Holen Sie sich einen Großteil ihrer Handelskosten zurück! Order wie gewohnt über Ihren Broker oder Ihre Bank aufgeben. Cashback über die kostenlose "Cashbuzz" App aktivieren. Gutschrift von bis zu 50 Euro, pro Trade ab 1.000 Euro, erfolgt in wenigen Tagen - bis zu maximal 1.000 Euro pro Monat. Weitere Infos unter: www.onemarkets.de/cashback

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Funktionsweisen der HVB Produkte

Der Beitrag Tagesausblick für 18.3.: DAX leicht erholt. Internet- und Telekomtitel und Gold gefragt! erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).