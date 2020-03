BRÜSSEL/PARIS (dpa-AFX) - Zum zweiten Mal binnen einer Woche haben Bundeskanzlerin Angela Merkel und ihre EU-Kollegen am Dienstag in einem Videogipfel ihr Vorgehen in der Coronavirus-Krise abgestimmt. Ziel war die Einigung auf einen weitgehenden Einreisestopp in die Europäische Union und mehr Koordination der Grenzkontrollen an den innereuropäischen Grenzen. Auch wollten sich die Staats- und Regierungschefs den gemeinsamen Kampf gegen die dramatischen wirtschaftlichen Folgen der Epidemie aufnehmen."Ganz wichtig ist in diesen Tagen, unsere Wirtschaft zu schützen", sagte EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen vorab in einer Videobotschaft. Immer mehr Firmen geraten durch Laden- und Werksschließungen unter Druck und die Börsen brechen ein. Die Finanzminister der 27 EU-Staaten hatten am Montagabend betont, man werde tun "was immer nötig ist", um Unternehmen und Beschäftigten zu helfen.Vorab wurden Forderungen laut, dass Merkel und die übrigen Staats- und Regierungschefs ein ähnliches Signal senden, um die Märkte zu beruhigen und Spekulationen zu unterbinden. "Die Staats- und Regierungschefs müssen heute ein europäisches "Whatever it takes" verkünden", forderte die Grünen-Europapolitikerin Franziska Brantner. Die sozialdemokratische Fraktionschefin im Europaparlament, Iratxe García, erklärte, bisher zeige die EU zu wenig Mut in ihrer Antwort auf die wirtschaftlichen Folgen. Sie hoffe, dass sich das ändere.Wichtiger Streitpunkt im Kreis der 27 Staaten war zudem die Grenzfrage. Mehrere Regierungen hatten einseitig Grenzkontrollen oder gar -schließungen verhängt, was zum Teil kilometerlange Staus und Frust verursachte. "Es gibt auch europäische Bürgerinnen und Bürger und Gütertransporte, die innerhalb der Grenzen der EU gestrandet sind, und das ist kein haltbarer Zustand", sagte von der Leyen. Die EU sei dabei, das Problem zu lösen, auch um dringend benötigte Güter im Binnenmarkt zu transportieren.In der Hoffnung, Kontrollen in der EU lockern zu können, hatte von der Leyen am Montag vorgeschlagen, Einreisen in die EU bis auf wenige Ausnahmen für 30 Tage zu stoppen. Dabei handelt es sich nach Angaben der EU-Kommission aber nur einen Vorschlag, den die EU-Staaten annehmen und selbst umsetzen müssten.Frankreich preschte bereits vor dem Videogipfel vor und setzte die Einreisebeschränkungen am Dienstag einseitig in Kraft. "Die Kontrollen sind und werden an unseren Grenzen umgesetzt", sagte Innenminister Christophe Castaner. "Menschen, die nicht aus unabdingbaren Gründen reisen, müssen wieder umkehren."Die EU-Länder taten sich insgesamt bisher schwer, eine gemeinsame Linie gegen die Ausbreitung der neuen Krankheit Covid-19 zu finden. Schon vorige Woche hatten sich Merkel und ihre EU-Kollegen per Videokonferenz abgestimmt. Die meisten Regierungen verhängten danach dennoch einseitige und unterschiedliche Maßnahmen.Die Wirtschaft leidet auch, weil Lieferketten nach Grenzschließungen unterbrochen sind und Industriebetrieben deshalb der Nachschub fehlt. In vielen EU-Staaten sind inzwischen auch die Schulen geschlossen. Frankreich verhängte am Montag eine Ausgangssperre: Die Menschen dürfen ihre Häuser nur noch für Einkäufe, Arztbesuche und den Weg zur Arbeit verlassen. Sport ist mit Einschränkungen erlaubt.Noch ist auch der Grad der Ausbreitung des Coronavirus verschieden. Am härtesten betroffen ist Italien. Offiziell hatte die EU-Seuchenbehörde ECDC bis Dienstag mehr als 63 000 Infektionen und mehr als 7000 Todesfälle durch das neuartige Coronavirus registriert./ff/DP/nas