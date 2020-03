DJ LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (18:25 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 2.530,50 +3,27% -32,43% Stoxx50 2.491,59 +3,52% -26,78% DAX 8.939,10 +2,25% -32,53% FTSE 5.294,90 +2,79% -31,71% CAC 3.991,78 +2,84% -33,23% DJIA 20.676,64 +2,42% -27,55% S&P-500 2.466,77 +3,38% -23,65% Nasdaq-Comp. 7.142,68 +3,45% -20,39% Nasdaq-100 7.292,67 +3,88% -16,49% Nikkei-225 17.011,53 +0,06% -28,09% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 171,82 -48

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 28,06 28,70 -2,2% -0,64 -53,6% Brent/ICE 29,31 30,05 -2,5% -0,74 -54,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.529,62 1.508,54 +1,4% +21,08 +0,8% Silber (Spot) 12,61 12,94 -2,5% -0,33 -29,3% Platin (Spot) 662,65 663,50 -0,1% -0,85 -31,3% Kupfer-Future 2,32 2,39 -3,3% -0,08 -17,4%

Die Ölpreise gaben erneut nach. Rezessionsängste als Folge der Corona-Pandemie und der von Saudi-Arabien initiierte Preiskrieg mit Russland lasteten weiter auf den Preisen, hieß es.

Der Goldpreis machte derweil etwas Boden gut, was Beobachter mit einem neuen Hilfsprogramm der US-Notenbank erklärten. Durch die Unterstützung sogenannter Commercial Paper soll ein Kreditrahmen ähnlich wie während der Finanzkrise 2008 geschaffen werden, um mögliche Engpässe für die Unternehmensfinanzierung abzumildern. Ein solches Versprechen der Fed zu mehr Unterstützung in der aktuellen Krise sei genau das gewesen, was Gold nach der jüngsten Verlustserie gebraucht habe, sagte Edward Moya von Oanda.

Der Preisverfall der vergangenen Tage bei Gold ist laut Marktteilnehmern ein Zeichen dafür, dass Anleger derzeit alles zu Geld machen, was sich leicht verkaufen lässt, um Kasse zu halten. Mathieu Savary von BCA vergleicht die aktuelle Lage mit der Situation im Oktober 2008, als die Angst vor Liquiditätsengpässen am Markt umging. Es sei die Angst vor der Deflation, die den Goldpreis drücke. Der aktuelle Mangel an Liquidität beschwöre das Schreckgespenst einer wirtschaftlichen Depression herauf.

FINANZMARKT USA

Nach dem dramatischen Ausverkauf zum Wochenauftakt kommt es am Dienstag an der Wall Street zu einer Gegenbewegung. Die ist einerseits zwar fragil, andererseits fallen die Gewinne passend zu den jüngsten massiven Ausschlägen nach beiden Seiten zur Mittagszeit mit bis zu 5 Prozent kräftig aus. Beobachter zweifeln an der Nachhaltigkeit der Erholung, trotz der mittlerweile weltweit ergriffenen drastischen Maßnahmen zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie. Andererseits brauchen diese Maßnahmen auch Zeit zu wirken. Zumindest für etwas Zuversicht sorgen Berichte über ein geplantes Stimulipaket der US-Regierung im Umfang von 850 Milliarden Dollar. Die Konjunkturdaten des Tages zeigen Licht wie Schatten, spielen aber als rückwärtsgerichtet kaum ein Rolle angesichts der dynamischen Entwicklung rund um die Coronavirus-Pandemie. Die stark beachteten Einzelhandelsumsätze in den USA gingen im Februar auf Monatssicht um 0,5 Prozent zurück. Volkswirte hatten einen kleinen Anstieg um 0,1 Prozent erwartet. Dagegen stieg die Industrieproduktion etwas stärker als prognostiziert.

Die Boeing-Aktie steht erneut stark unter Druck und verliert 8,3 Prozent. Damit ist die Aktie mit Abstand größter Verlierer und zugleich Bremser im Dow-Jones-Index. Marktbeobachtern zufolge könnten die Liquiditätsprobleme bei Boeing größer sein als gedacht. Die Abstufung des Langfristratings um gleich zwei Stufen auf BBB von AA- durch Standard & Poor's spiegele das wider. Der Kurs des Boeing-Zulieferers Spirit Aero verliert gut 17 Prozent. Die Aktien des an der Nasdaq notierten Mainzer Biotechnologie-Unternehmens Biontech springen um 72 Prozent nach oben. Hier sorgt die Nachricht für Fantasie, dass der US-Pharmakonzern Pfizer Biontech bei der Entwicklung eines Impfstoffs gegen das Coronavirus unterstützt. Pfizer verbessern sich um 3,3 Prozent.

Am US-Anleihemarkt spiegelt sich die leichte Entspannung in sinkenden Kursen und steigenden Renditen wider. Die Rendite zehnjähriger Titel steigt um gut 9 Basispunkte auf 0,82 Prozent.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Nach einer volatilen Sitzung haben Europas Börsen sehr fest geschlossen. Befeuert wurde die Erholung von der Wall Street, wo die Kurse einen Teil ihrer massiven Abgaben vom Montag wettmachten. Der drastisch eingebrochene ZEW-Index schürte indessen Konjunktursorgen. Unter Marktteilnehmern geht nicht nur die Angst vor einer Rezession um, erste Stimmen warnen sogar vor einer möglichen Depression wegen der Coronavirus-Pandemie. Im Börsenfokus stehen nun weitere Notenbank-Erleichterungen, aber vor allem die Hoffnung auf konzertierte Konjunkturpakete. Bei den Unternehmen werden viele Anträge auf Staatshilfe erwartet. Verhaltene Ausblicke von VW und Wacker Chemie überraschten in dieser Situation nicht mehr. Die Unternehmen seien wie andere der Entwicklung in der Coronakrise ausgeliefert. Die Vorsicht beim Blick auf die kommenden Monate sei daher "vernünftig". Auch Volvo hat am späten Montag bereits vor den Folgen der Krise gewarnt. Volvo verloren 4,4 Prozent und Wacker Chemie 9,6 Prozent. VW gewannen hingegen 1,7 Prozent. Shop Apotheke Europe legten um 15,2 Prozent zu. Die Online-Apotheke habe starke Zahlen zum vierten Quartal vorgelegt, und "angesichts der Coronakrise darf man damit rechnen, dass es gerade im Gesundheitsbereich noch besser wird", sagte ein Händler. Pessimistische Erwartungen an das laufende Jahr drückten dagegen Sixt um 14,4 Prozent. "Als Mietwagenanbieter sind sie schon immer als Leidtragender der eingeschränkten Reisetätigkeit gesehen worden", meinte ein Händler.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 9:44 Uhr Fr, 17:38 Uhr % YTD EUR/USD 1,0979 -1,70% 1,1208 1,1062 -2,1% EUR/JPY 117,82 -0,72% 119,13 118,99 -3,4% EUR/CHF 1,0565 -0,13% 1,0549 1,0565 -2,7% EUR/GBP 0,9084 -0,22% 0,9064 0,8944 +7,3% USD/JPY 107,39 +1,07% 106,32 107,55 -1,3% GBP/USD 1,2084 -1,49% 1,2366 1,2366 -8,8% USD/CNH (Offshore) 7,0321 +0,32% 7,0100 7,0302 +0,9% Bitcoin BTC/USD 5.343,26 +8,54% 4.855,76 5.365,01 -25,9%

Der Dollar erholte sich kräftig von dem Rücksetzer, den er nach der überraschenden Zinssenkung der US-Notenbank vom Wochenende verzeichnet hatte. Im Gegenzug fiel der Euro von über 1,12 in der Spitze am Vortag auf knapp unter 1,10 Dollar. Der Dollar-Index gewinnt 1,6 Prozent. Der Dollar profitiere von seinem Status als weltweit meistgenutzte Währung, sagten Marktbeobachter. Außerdem gelte der Greenback im Vergleich zu verschiedenen anderen Währungen, etwa dem Euro, als sicherer Hafen. Die Analysten der ING warnten jedoch, dass sich das rasch wieder ändern könnte. Wenn die weltweit eingeleiteten Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie Wirkung zeigten und die Angst vor einer Rezession nachlasse, dürfte der Dollar wieder nachgeben.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Mehrheitlich mit Rückgängen haben sich am Dienstag die asiatischen Börsen gezeigt, auch wenn der Abgabedruck etwas geringer war als noch zu Wochenbeginn. Belastend wirkte der Ausverkauf an der Wall Street am Vortag, der panikartige Züge gezeigt hatte. Die nahezu ungebremste Ausbreitung des Coronavirus, vor allem in Europa, hat die Börsen weltweit noch immer im Griff. Beobachter fürchten, dass die bisherigen Maßnahmen der Regierungen nicht reichen, um einen starken Anstieg der Insolvenzen und der Arbeitslosigkeit zu verhindern. Die Analysten von Goldman Sachs haben wegen der Corona-Pandemie ihre Schätzungen für China revidiert. Sie gehen nun davon aus, dass die chinesische Wirtschaft im ersten Quartal um 9 Prozent schrumpfen wird. Bislang hatten sie ein Wachstum um 3,5 Prozent prognostiziert. Wegen der hohen Volatilität der Märkte hat derweil die Börse im philippinischen Manila als erster Handelsplatz weltweit den Handel bis auf weiteres eingestellt. Die Regierung hat nach einem starken Anstieg der Infektionen eine landesweite Quarantäne ausgesprochen.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

BASF verschiebt Hauptversammlung

Der Chemiekonzern BASF wird aufgrund der schnellen Ausbreitung des Coronavirus die Hauptversammlung nicht wie geplant am 30. April 2020 durchführen. Die Gesundheit von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Aktionärinnen und Aktionären sowie der beteiligten Dienstleister habe höchste Priorität, zudem habe das Land Baden-Württemberg Veranstaltungen mit über 100 Teilnehmenden untersagt, begründete der DAX-Konzern den Schritt.

Daimler unterbricht Produktion für zunächst 2 Wochen

Wegen der Coronavirus-Pandemie legt Daimler den Großteil seiner Produktion sowie die Arbeit in ausgewählten Verwaltungsbereichen in Europa für zunächst zwei Wochen still. Die Unterbrechung betrifft europäische Pkw-, Transporter- und Nutzfahrzeug-Werke des Unternehmens und beginnt in dieser Woche, wie der DAX-Konzern mitteilte. Damit verbunden sei die Überprüfung der globalen Lieferketten, die derzeit nicht in vollem Umfang aufrechterhalten werden können.

Marke Volkswagen fährt Produktion in Europa sukzessive herunter

Der Volkswagen-Konzern fährt in Reaktion auf die Coronavirus-Pandemie die Produktion seiner gleichnamigen Pkw-Marke in den europäischen Werken sukzessive herunter. Davon betroffen sind auch Werke der Sparte Volkswagen Konzern Komponente. Damit begegne die Marke VW dem sich abzeichnenden Einbruch der Nachfrage auf den Automobilmärkten und den zunehmenden Risiken aus den Lieferketten der Zulieferer, teilte das Unternehmen mit. Grund seien die erheblich beschleunigte Infektionsrate durch das Coronavirus sowie die darauf folgenden Maßnahmen der Behörden. Um die Vorgaben des Gesundheitsschutzes umzusetzen, sollen nun die Fabriken zunächst für voraussichtlich zwei Wochen geschlossen bleiben.

Moody's stuft Lufthansa auf Ba1 herunter

Moody's hat die Bonität der Deutschen Lufthansa AG auf Ba1 von Baa3 heruntergestuft. Das Rating werde zudem auf die Beobachtungsliste für eine mögliche weitere Herabstufung gesetzt, teilte die Ratingagentur mit. Damit reagierte Moody's auf die weltweiten Reisebeschränkungen und den Rückgang des Passagierverkehrs.

Leoni verschiebt Hauptversammlung aufgrund der Corona-Pandemie

Aufgrund der weltweiten Ausbreitung des Coronavirus und des aktuellen Verbots von Veranstaltungen mit mehr als 100 Besuchern durch die Stadt Nürnberg verschiebt die Leoni AG ihre Hauptversammlung. Die ursprünglich für den 7. Mai 2020 geplante Veranstaltung wird unverändert in der Frankenhalle in Nürnberg stattfinden.

Flixbus stellt Busgeschäft in Deutschland ab Mitternacht ein

Der Fernbusanbieter Flixbus stoppt wegen der Corona-Pandemie sein Geschäft in Deutschland. Ab Mitternacht seien "alle nationalen sowie grenzüberschreitende Verbindungen von und nach Deutschland" bis auf weiteres ausgesetzt, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Flixbus folge damit "selbstverständlich" den am Montag von Bund und Ländern vereinbarten Leitlinien für den Reiseverkehr.

Biopharma-Unternehmen Curevac dementiert Kaufinteresse aus den USA

Die Tübinger Curevac AG hat Medienberichte zurückgewiesen, dass US-Präsident Donald Trump versucht haben soll, das biopharmazeutische Unternehmen zu kaufen. "Es gab, es gibt kein Übernahmeangebot des Weißen Hauses oder von Regierungsbehörden, weder für die Technologie noch für Curevac als Unternehmen", sagte der stellvertretende CEO Franz-Werner Haas.

Vectron sieht in Coronavirus keine "existentielle Gefahr"

Dem Hersteller von Kassensystemen Vectron macht die Corona-Krise zu schaffen. Die Geschäftsführung zieht deshalb die im November gemachte Prognose für das laufende Jahre zurück. Diese war von einem Umsatz von mindestens 50 Millionen Euro bei einer EBIT-Marge im niedrigen zweistelligen Prozentbereich ausgegangen. Der Absatz habe bis Anfang März zwar deutlich über den Vorjahreswerten gelegen, durch die Regierungsmaßnahmen zur Bekämpfung der Epidemie geht Vectron jedoch davon aus, dass der Absatz von Kassensystemen "stark beeinträchtigt wird".

Villeroy & Boch verschiebt Hauptversammlung bis maximal Ende August

Villeroy & Boch verschiebt seine für den 27. März angesetzte Hauptversammlung, nachdem die Stadt Merzig sie wegen der Coronavirus-Pandemie an diesem Tag untersagt hat.

Britische Modefirma Laura Ashley ist pleite

Die britische Modefirma Laura Ashley, wegen ihrer Blümchenmuster vor allem beliebt in den 70er und 80er Jahren, ist pleite. Es sei nicht gelungen, die nötigen Mittel zum Weiterbetrieb zu bekommen, teilte die Firma am Dienstag mit. Daran sei die Coronavirus-Pandemie schuld. Gefährdet sind nun 2.700 Arbeitsplätze.

Verizon warnt vor deutlichen finanziellen Folgen durch Corona-Krise

Der US-Telekomkonzern Verizon Communications hält die Folgen der Coronavirus-Epidemie auf das operative Ergebnis für möglicherweise beträchtlich. Angesichts der rasanten Entwicklungen könne der Konzern nicht abschätzen, welche Folgen die Pandemie haben werde, diese seien aber vom Ausmaß her wohl groß, teilte das Unternehmen mit.

