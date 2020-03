FRANKFURT (Dow Jones)--Der Sportartikelhersteller Adidas will die eigenen Ladengeschäfte in Europa, den USA und Kanada zeitweise schließen. Dies solle bis zum 29. März geschehen, um die Coronavirus-Pandemie einzudämmen, teilte der DAX-Konzern mit.

Am Dienstag bleiben schon die Geschäfte in den USA und Kanada geschlossen, am Mittwoch auch die in Europa. In Asien, Lateinamerika, Russland und den Schwellenmärkten sollen die Läden geöffnet bleiben. Betroffene Mitarbeiter in den geschlossenen Geschäften werden voll bezahlt.

March 17, 2020

