FRANKFURT (Dow Jones)--Die DER Touristik Deutschland wird bis 29. März 2020 keine Reisen mehr durchführen. Damit reagiert das Unternehmen auf die weltweite Reisewarnung des Auswärtigen Amtes, das vor nicht notwendigen, touristischen Reisen ins Ausland gewarnt hat, um der Verbreitung des Coronavirus entgegenzuwirken.

Alle bei der DER Touristik gebuchten Reisen mit Reisezeitraum bis einschließlich 29. März 2020 werden abgesagt. Gäste, deren Reisen von dieser Absage betroffen sind, werden vom Reiseveranstalter aktiv informiert. Die bereits verreisten Gäste holt das Unternehmen aktuell zurück.

Das Auswärtige Amt geht derzeit davon aus, dass mit weiteren Einschränkungen im Reiseverkehr und im öffentlichen Leben vieler Länder zu rechnen ist. Das Risiko, dass Urlauber ihre Rückreise deswegen nicht mehr antreten können sei in vielen Ländern daher hoch.

Für deutsche Gäste, die derzeit aufgrund fehlender Flugangebote nicht mehr aus ihrem Urlaubsgebiet ausreisen können, hat die DER Touristik eine Vielzahl an Vollchartern eingekauft und bereitet zusammen mit dem Auswärtigen Amt, den deutschen Fluggesellschaften und dem Deutschen Reiseverband (DRV) eine abgestimmte Rückholung vor.

Zur DER Touristik Deutschland gehören die Reiseveranstalter Dertour, ITS, Jahn Reisen, Meiers Weltreisen, ADAC Reisen und Travelix. Sie bieten Baustein-, Fern- und Pauschalreisen in 179 Ländern der Welt an.

