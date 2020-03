Der Nickelpreis sendet derzeit ernüchternde Signale. In unserem Beitrag zur Entwicklung von Angebot und Nachfrage auf dem Nickelmarkt hatten wir den Einfluss Chinas und die Bedeutung strategischer Industriepolitik betont.Seit dem 11.02.2020 sind allerdings die Infiziertenzahlen der Corona-Pandemie explodiert und die Abriegelung der Risikogebiete schnitt mehr als 700 Mio. Chinesen von ihrem Lebensalltag ab. Die neuesten Konjunkturzahlen u.a. zur chinesischen Industrieproduktion bestätigen diese volkswirtschaftliche Vollbremsung.Auf der Angebotsseite ist seit dem "Indonesien-Schock' zwar schon einige Zeit vergangen. Dies ändert aber nichts an den verschärften Angebotsbedingungen, die Indonesien im Zuge seiner strategischen Industriepolitik geschaffen hat. Denn Indonesien kündigte 2019 an, einen größeren Anteil der Wertschöpfung entlang der Förder- und Verarbeitungskette von Nickel im Inland sichern zu wollen. Und so reagierte der Nickelpreis mit einem deutlichen Anstieg auf die Entscheidung des Landes im August 2019, den Export von Nickelerz mit einem Nickelgehalt von weniger als 1,7 % bereits ab Januar 2020 anstatt ab 2022 zu beschränken, um die einheimischen Schmelzkapazitäten auszubauen.

