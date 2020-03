NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Dienstag deutlich nachgegeben. Händler sprachen von einer Gegenbewegung, nachdem die Papiere am Montag noch von der Flucht der Anleger in Sicherheit massiv profitiert hatten.



Zu Wochenbeginn hatte die Angst vor den Folgen der Coronavirus-Krise der Wall Street die schlimmsten Verluste seit dem "schwarzen Montag" im Jahr 1987 eingebrockt. An diesem Dienstag nun erholten sich die wichtigsten US-Indizes wieder etwas. Dementsprechend waren die als sicher geltenden Staatsanleihen weniger gefragt.



Zweijährige Anleihen verloren 7/32 auf 101 8/32 Punkten. Sie rentierten mit 0,48 Prozent. Fünfjährige Anleihen gaben um 31/32 Punkte auf 102 4/32 Punkte nach. Ihre Rendite betrug 0,69 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen fielen um 2 30/32 Punkte auf 104 17/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,03 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren sackten um 9 13/32 Punkte auf 108 10/32 Punkte ab. Ihre Rendite betrug 1,65 Prozent./la/edh/fba