PARIS (dpa-AFX) - Um sich bei Ärzten und Pflegepersonal in ihrem Kampf gegen das Coronavirus zu bedanken, haben am Dienstagabend die Pariser applaudiert. Um 20 Uhr war für einige Minuten Klatschen und Rufen von den Balkonen und aus den offenen Fenstern der französischen Hauptstadt zu hören. Zu der Aktion war zuvor in den sozialen Netzwerken unter dem Hashtag OnApplaudit (auf Deutsch "Wir applaudieren") aufgerufen worden. In Frankreich gilt seit Dienstagmittag eine landesweite 15-tägige Ausgangssperre. In den vergangenen Tagen hatte es bereits ähnliche Aktionen in Spanien, Italien und Griechenland gegeben./ari/DP/fba