Die Euro-Finanzminister haben sich in ihrer Videokonferenz am Montag dazu bekannt, die Wirtschaft und die Arbeitsmärkte in der Coronakrise in beispielloser Weise zu unterstützen. "Wir werden eine noch nie dagewesene Koordinierung in der Fiskalpolitik brauchen", sagte Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni. Quelle: Six Dun / Shutterstock.com The European Parliament...

Den vollständigen Artikel lesen ...