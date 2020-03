RAVENSBURG (dpa-AFX) - "Schwäbische Zeitung" zu Fußball-EM:



"Der Dienstag war ein guter Tag für die Europäer - nicht obwohl, sondern gerade weil erstmals eine Fußball-EM abgesagt wurde. Die Entscheidung der UEFA, das Turnier um ein Jahr zu verschieben, war alternativlos. Hätte sie auf dem Termin im Sommer beharrt, hätten sich wohl keine Teilnehmer gefunden. Alle 24 Fußballnationen haben derzeit nur eine Priorität: mittels Geisterspielen ihre Liga zu beenden, was angesichts der großen Wahrscheinlichkeit, dass alle Teams bei Infektionen in Quarantäne müssen, schwierig genug werden dürfte. Bleiben aber die TV-Einnahmen aus, müssen etliche Vereine um ihre Existenz bangen. Die UEFA hat dem Fußball somit den Schritt ermöglicht, sich selbst zu retten. Einer für alle - selten war das Credo jedes Mannschaftsports so bitter nötig."/yyzz/DP/he