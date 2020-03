KARLSRUHE (dpa-AFX) - "Badische Neueste Nachrichten" zu Corona/Hamsterkäufe:



"Es ist gut, zu spüren, dass die Gesellschaft in diesen herausfordernden Zeiten bislang gut funktioniert und der soziale Kitt hält. Das muss auch so bleiben; das gehört zum Kampf gegen das Coronavirus dazu. Niemand sollte beispielsweise die Verkäuferinnen bei Discountern und Drogeriemärkten noch mehr stressen. Zu oft müssen diese leider gegen Hamstereinkäufe vorgehen. (.) Wenn die Vernunft siegt, wird es auch in Wochen nicht zu Versorgungsengpässen kommen. Solidarität, Aufmerksamkeit, gegenseitige Hilfe sind aktuell gefragt. Auch, dass man sich beim betagten Nachbarn umhört, ob man mit einem Einkauf helfen kann. Und wenn man dann wieder an der Kasse steht und die emsige Mitarbeiterin sieht, ja dann sollte man dieser ein freudiges Lächeln schenken und herzlich Danke sagen."