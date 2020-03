Über die Plattform aushilfe-jobs.ch können Firmen per sofort kostenlos aktuell benötigte Aushilfejobs inserieren.Thalwil - Die Corona-Krise stellt Unternehmen vor grosse Herausforderungen - auch im Personalbereich. Über die Plattform aushilfe-jobs.ch können Firmen per sofort kostenlos aktuell benötigte Aushilfejobs inserieren. Während die einen plötzlich unbeschäftigt zu Hause sitzen, brauchen andere dringend Unterstützung zur Bewältigung der Corona-Krise. Sei es zur Aushilfe in den Spitälern...

