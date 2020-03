Kostenlose Videos mit Präsentationen der Wunder Tokios

Das Tokyo Metropolitan Government und das Tokyo Convention Visitors Bureau (Tokio Kongress- und Fremdenverkehrsbüro) nutzen das Logo und den Slogan "Tokyo Tokyo Old meets New" (Tokio Tokio Jung trifft Alt)", um Tokios Wunder in Japan und im Ausland wirkungsvoll vorzuführen.

Im Rahmen dieser Initiative wurden das Tokyo Footage and PR Video assets (Film- und PR-Videomaterial für Tokio) aktualisiert. Ursprünglich war diese Sammlung für Organisationen und Regierungsstellen gedacht, um die Wunder Tokios hervorzuheben. Die aktuelle Ausgabe der Sammlung zeigt neue Materialien, die die Schönheit der Touristenattraktionen in Tokio festhalten, sowie Werbefilme.

The Tokyo Footage PR Video Collection (Tokios Film- und PR-Videosammlung)

Die Tokyo Footage PR Video collection (Tokios Film- und PR-Videosammlung) wurde aktualisiert und auf der offiziellen Website von Tokio "Tokyo Tokyo" verfügbar gemacht. Die Videos auf dieser Website können sowohl für die Medienberichterstattung als auch für die Öffentlichkeitsarbeit und industrielle Werbung für Tokio verwendet werden. Das Bildmaterial kann auf Anfrage kostenfrei genutzt werden.

Bei der Verwendung der Ressourcen in Online-Medien oder sozialen Netzwerken bitten wir Sie, diese mit den Videos des offiziellen YouTube-Kanals "Tokyo Tokyo" zu verlinken. Sofern eine Verlinkung erfolgt, ist ein Antrag auf Nutzung der Inhalte nicht erforderlich.

1. Verfügbare Videos

11 Werbevideos für Tokio

Videos zur Vermittlung der Markenkonzepte von Tokio, wo Tradition und Innovation nebeneinander existieren, und zur Präsentation der Wunder, die Tokio als Reiseziel bietet.

Hinweis: Die Videos können nicht bearbeitet werden.

Etwa 70 Videos für den Tourismus

Videos, die die wichtigsten Sehenswürdigkeiten und Attraktionen Tokios zeigen: die wichtigsten Bereiche und Sehenswürdigkeiten, Transportmöglichkeiten, Gastronomie und kulturelle Erlebnisse. Es wurden diesmal etwa vierzig neue Videos hinzugefügt. Jedes Video ist ungefähr drei Minuten lang und kann bearbeitet werden.

(Bitte mit dem Hinweis "Tokyo Tokyo" versehen)

2. Wer kann die Ressourcen verwenden?

Alle Unternehmen, insbesondere Medien, Reisebranche und Regierungsorganisationen.

Der Inhalt kann für die Berichterstattung in den Nachrichten, für die Öffentlichkeitsarbeit und die industrielle Förderung Tokios verwendet werden.

3. Bewerbungsformular

Eine Liste des verfügbaren Ressourcen und genaue Angaben zu ihrer Verwendung finden Sie unter dem Link:

Business support https://tokyotokyo.jp/business-support/

4. Neuestes Markenressourcen im Jahr 2020

Im Januar 2020 wurden neue PR-Videos mit dem Thema Always Surprising (Immer wieder neue Überraschungen) veröffentlicht.

Im Video "Energy" (Energie) wird Bewegung gezeigt, während das Video "Calm" (Ruhe) Besinnlichkeit ausdrückt. Sie sollen die kontrastreichen Wunder Tokios zeigen. Die Videos sind aus der Besucherperspektive aufgenommen, so dass sich die Zuschauer an ihnen so erfreuen können, als ob sie selbst die Sehenswürdigkeiten in Tokio besuchen würden. Verschaffen Sie sich am besten selbst einen Eindruck!

Energy (Energie) https://www.youtube.com/watch?v=A0F61fsD2g0

Calm (Ruhe) https://www.youtube.com/watch?v=Hm4sH_iwrsA

Tokyo Tokyo Official Website (Tokio Tokio offizielle Website): https://tokyotokyo.jp/

