Die Schweizer UBS hat die Einschätzung für Siltronic nach den Kursverlusten infolge der Coronakrise von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Ein Einbruch der durchschnittlichen Markterwartung für den operativen Gewinn um 40 bis 60 Prozent sei in dem deutlichen Kursrutsch der letzten Tage mehr als eingepreist, so die Experten. Der AKTIONÄR sagt: Ja, aber …Die Analysten der UBS sind in den letzten Tagen bereits als besonnene Optimisten aufgetreten. Diese Vorgehensweise ziehen die Eidgenossen weiter durch. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...