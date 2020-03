WashTec AG: Geschäftsjahr 2019 - Stabile Umsatzentwicklung bei deutlich sinkendem EBIT - Performance Programm zeigt erste Erfolge im 2. HalbjahrDGAP-News: WashTec AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis WashTec AG: Geschäftsjahr 2019 - Stabile Umsatzentwicklung bei deutlich sinkendem EBIT - Performance Programm zeigt erste Erfolge im 2. Halbjahr18.03.2020 / 08:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.* Umsatz um 0,2 % von Mio. EUR 435,4 auf Mio. EUR 436,5 gestiegen;* Kostenanstieg durch Performance Programm im 2. Halbjahr deutlich auf 0,3 % reduziert (1. Halbjahr: 5,9 %);* EBIT mit Mio. EUR 36,3 unter dem Vorjahr (Vorjahr: Mio. EUR 51,5), EBIT-Rendite von 8,3 %; EBIT bereinigt um die Effekte aus Performance Programm bei Mio. EUR 38,2; bereinigte EBIT-Rendite von 8,8 %;* Free Cashflow mit Mio. EUR 15,0 unter dem Vorjahr (Vorjahr: Mio. EUR 32,3);* Guidance 2020: Stabiles Umsatzwachstum bei einem leichten Anstieg des EBIT.Augsburg, 18. März 2020 - Der Umsatz im Gesamtjahr lag bei Mio. EUR 436,5 (Vorjahr: Mio. EUR 435,4). Dies entspricht einem Umsatzanstieg von Mio. EUR 1,1 bzw. einem Wachstum von 0,2 % im Gesamtjahr. Das letzte Quartal ist mit einem Umsatz von Mio. EUR 127,3 (Vorjahr: Mio. EUR 122,7) das Quartal mit dem bisher höchsten Umsatz in der Unternehmensgeschichte. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) lag bei Mio. EUR 36,3 (Vorjahr: Mio. EUR 51,5) bzw. bereinigt um die Effekte aus dem Performance Programm bei Mio. EUR 38,2. Dies entspricht einer EBIT-Rendite von 8,3 % (Vorjahr: 11,8 %) bzw. einer bereinigten EBIT-Rendite von 8,8 %.Der Free Cashflow sank auf Mio. EUR 15,0 (Vorjahr: Mio. EUR 32,3). Wesentlicher Grund dafür war neben dem schwächeren Ergebnis der Gruppe ein temporärer Aufbau im Bereich von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen zum Ende des Geschäftsjahres, der auf die außerordentlich starken Umsätze der letzten Monate des Geschäftsjahres 2019 zurückzuführen ist. Neben dem Effekt aus der erstmaligen Bilanzierung der Nutzungsrechte nach IFRS 16 i. H. v. Mio. EUR 18,7, führten die Dividendenzahlung von Mio. EUR 32,8 sowie der geringere Free Cashflow zum Jahresende zum Anstieg der Nettofinanzverschuldung (flüssige Mittel abzüglich kurz- und langfristiger Finanzverbindlichkeiten) um Mio. EUR 46,3 auf Mio. EUR 56,4. Die Eigenkapitalquote sank auf 30,7 % (Vorjahr: 40,2 %). Der Effekt auf die Eigenkapitalquote aus der erstmaligen Bilanzierung nach IFRS 16 betrug 2,2 %. Der ROCE erreichte einen Wert von 18,4 %. Hier waren für die Entwicklung - neben der Erstanwendung von IFRS 16 und der damit verbundenen Aktivierung der Nutzungsrechte - insbesondere das schwache Ergebnis und der Aufbau im Net Operating Working Capital, vor allem durch den Anstieg bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen zum Ende des Geschäftsjahres 2019, ausschlaggebend. Bereinigt um die IFRS 16 Effekte lag der ROCE bei 19,8 %.'Vor dem Hintergrund des Geschäftsverlaufs in 2019, haben wir im vergangenen Jahr die richtigen Weichen gestellt. Wir arbeiten an der Steigerung der Profitabilität. Insbesondere haben wir ein Performance Programm aufgesetzt, welches im 2. Halbjahr bereits erste Erfolge zeigte und das aus drei Komponenten besteht. Dabei ging es um kurzfristige Sachkosteneinsparungen im Jahr 2019, außerdem arbeiten wir bis Ende 2020 an der Anpassung unserer Personalstruktur. Und schließlich haben wir ein Operational Excellence Programm aufgesetzt, das auf die Verschlankung von Prozessen und Kostenreduktion in allen Unternehmensbereichen abzielt. Dieses Programm wird uns langfristig begleiten", so Dr. Ralf Koeppe, Vorstandsvorsitzender der WashTec AG.Hauptversammlung 2020 WashTec hat beschlossen, die für Ende April geplante Hauptversammlung der WashTec AG auf einen späteren Zeitpunkt im Jahr 2020 zu verschieben. Die Verschiebung ist unseres Erachtens nach Abwägung aller Risiken, insbesondere unter Beachtung der Allgemeinverfügung des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege vom 16. März 2020 erforderlich. Die Gesundheit der Aktionärinnen und Aktionäre sowie der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als auch der beteiligten Dienstleister sowie der Gäste haben für das Unternehmen oberste Priorität. Zu dem neuen Termin werden wir Sie zu gegebener Zeit informieren.Ausblick für das Geschäftsjahr 2020 Für das Gesamtjahr strebt WashTec für die Gruppe eine stabile Umsatzentwicklung bei einem leichten Anstieg des EBIT an. Im Free Cashflow erwartet die Gesellschaft eine deutliche Steigerung. Die Auswirkungen auf die Prognose durch die Coronaviruskrise werden letztlich von verschiedenen Faktoren bestimmt. Derzeit ist nicht abzusehen, über welchen Zeitraum, in welchen Unternehmensbereichen und in welchem Maße es zu negativen Effekten kommen wird und inwieweit diese durch gegenläufige positive Effekte ausgeglichen werden können. WashTec arbeitet an der Steigerung der Profitabilität um mittelfristig wieder auf eine zweistellige EBIT-Rendite zu kommen.Allgemeiner Risikohinweis Eine Prognose ist mit Unsicherheiten versehen, die einen erheblichen Einfluss auf die prognostizierte Umsatz- und Ergebnisentwicklung haben können.Den Geschäftsbericht über das Geschäftsjahr 2019 und weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter: www.washtec.de.Über WashTec: Die WashTec-Gruppe mit Sitz in Augsburg, Deutschland, ist der weltweit führende Anbieter von innovativen Lösungen rund um die Fahrzeugwäsche. Weltweit beschäftigt WashTec über 1.800 Mitarbeiter und ist mit eigenen Tochtergesellschaften in den Märkten Europa, Nordamerika sowie in Asien/Pazifik vertreten. Darüber hinaus ist WashTec mit selbstständigen Vertriebspartnern in rund 80 Ländern präsent.Wesentliche Konzern-Kennzahlen:Mio. EUR, IFRS 2019 2018 Veränderung in % Umsatz 436,5 435,4 0,2 Bereinigtes EBIT 38,2 - - Bereinigte EBIT-Rendite in % 8,8 - - EBIT 36,3 51,5 -29,5 EBIT-Rendite in % 8,3 11,8 - EBT 35,7 50,8 -29,7 Konzernergebnis 22,3 34,0 -34,4 Ergebnis je Aktie1) (in EUR) 1,66 2,54 -34,4 Dividende je Aktie (in EUR) 1,652) 2,45 -32,7 Netto-Cashflow 21,8 38,2 -42,9 Free Cashflow 15,0 32,3 -53,6 ROCE in % 18,4 28,5 - Mio. EUR, IFRS 31. Dez. 31. Dez. Veränderung 19 18 abs. Bilanzsumme 274,9 237,2 37,7 Eigenkapital 84,5 95,4 -10,9 Eigenkapitalquote 30,7% 40,2% - Nettofinanzverschuldung 56,4 10,1 46,3 Net Operating Working 96,2 82,6 13,6 Capital3) Mitarbeiter (zum 31.12.) 1.874 1.870 41) Grundlage: durchschnittlich 13.382.324 Aktien 2) Vorschlag an die Hauptversammlung 3) Forderungen aus L&L+ Vorräte - Verbindlichkeiten aus L&L - erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen

Kontakt: WashTec AG Argonstraße 7 86153 Augsburg ISIN: DE0007507501 WKN: 750750