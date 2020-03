Nach Einschätzung des Parlamentarischen Staatssekretärs im Bundeswirtschaftsministerium Marco Wanderwitz (CDU) ist Teilen der Bevölkerung die Dimension der Corona-Krise noch nicht bewusst. Notfalls müsse der Staat in Kürze die Maßnahmen verschärfen, sagte der CDU-Politiker der "Rheinischen Post" (Mittwochsausgabe).



"In den nächsten Tagen wird sich wohl zeigen, ob auch in Deutschland so etwas wie eine Ausgangssperre verhängt werden muss." Wenn man darum bitte, Sozialkontakte zu vermeiden und dann mehrere Menschen eng um einen Tisch vor der Bäckerei zu sehen sind, müsse man feststellen, "sie haben das Ausmaß der Gefahr noch nicht verstanden". Der CDU-Politiker, der auch der Ostbeauftragte der Bundesregierung ist, appellierte an die Bürger, die Schutzanordnungen von Bund, Ländern und Gemeinden zu folgen. "Wenn die Unvernunft der Leute mit Händen zu greifen ist, müssen wir handeln."