(Korrektur nach dem Zwischentitel zu Dividene: VR Christian Wunderlin tritt an der kommenden GV nicht mehr zur Wahl an)Frauenfeld (awp) - Die BFW Liegenschaften AG hat 2019 weniger Gewinn gemacht. In ihrem letzten Jahr an der Schweizer Börse hat die Immobilienfirma weitere Liegenschaften verkauft.Der Gewinn inklusive ...

Den vollständigen Artikel lesen ...