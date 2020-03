MindMed (WKN: A2P09G, Kanada: MMED) ist in einem völlig neuen Sektor tätig, den die großen Pharmakonzerne bisher (absichtlich) nicht wesentlich erforscht haben. Der Grund dafür liegt doch auf der Hand: Sie verdienen Milliarden mit dem Verkauf der bisherigen Pillen, die dem Patienten am Ende nur eine Sucht durch die andere ersetzt! Was gibt es für solche Firmen "schöneres" als die Käufer abhängig zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...