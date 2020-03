Köln (www.fondscheck.de) - Die Märkte wurden im Februar von der Erkenntnis geprägt, dass sich das Coronavirus über die Grenzen von China hinaus auf der ganzen Welt ausbreitet, so die Experten von Sauren im Kommentar zum Sauren Emerging Markets Balanced-Fonds (ISIN LU0580224037/ WKN A1H6AE).An den weltweiten Aktienmärkten sei es aufgrund der Sorge über die damit verbundenen Risiken für das Wirtschaftswachstum und für die Unternehmensgewinne zu deutlichen Kursrückgängen gekommen. Die Aktienmärkte der Schwellenländer hätten gemessen am MSCI Emerging Markets Kursindex auf Euro-Basis insgesamt um 4,5% nachgegeben. Die asiatischen Märkte hätten sich relativ gut behaupten können und gemessen am MSCI EM Asia Kursindex auf Euro-Basis lediglich einen Rückgang in Höhe von 2,0% verzeichnet. Dagegen hätten die lateinamerikanischen Märkte gemessen am MSCI Latin America Kursindex um 11,6% und die osteuropäischen Märkte gemessen am MSCI Eastern Europe Kursindex um 13,7% nachgegeben - jeweils auf Euro-Basis. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...