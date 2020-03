FRANKFURT (Dow Jones)--Leicht positiv an den Börsen wird der Rückgang der Renten-Futures gesehen. Wie in den USA fallen auch hier die Kontrakte auf ganzer Kurvenbreite zurück. "Das ist zumindest ein erstes Zeichen, dass die Panik und Flucht in sichere Häfen um jeden Preis vorbei ist", sagt ein Händler. Die Risikolaune scheine sich - auf sehr geringem Niveau - zu verbessern. Der Juni-Kontrakt des Bund-Futures verliert 82 Ticks auf 170,22 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 171,39 Prozent und das Tagestief bei 170,21 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 45.000 Kontrakte. Der Buxl-Futures verliert 156 Ticks auf 213,22 Prozent. Der Bobl-Futures verliert 40 Ticks auf 134,65 Prozent.

DJG/mod/raz

(END) Dow Jones Newswires

March 18, 2020 03:48 ET (07:48 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.