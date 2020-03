Es wird Zeit für gute Nachrichten, oder? China meldet bereits den zweiten Tag in Folge nur eine einzige Neuinfektion mit dem COVID19-Virus aus Wuhan und weitere 12 "importierte" Fälle landesweit. Wie auch immer man zu der chinesischen "Message Control" stehen mag, für heute reicht uns das, denke ich. Es ist also möglich, diesen winzigen und doch so mächtigen Feinden Herr zu werden und unter diesem Gesichtspunkt sind alle bisher verhängten und vielleicht auch noch kommenden Maßnahmen zu begrüßen. Weniger positiv sehe ich allerdings das Bild, das die EU derzeit abgibt. Keine Absprachen untereinander, agiert wird nach dem Florianiprinzip, nach außen verniedlicht oder scharf kritisiert. Fällt Ihnen eine einzige EU-weite ...

