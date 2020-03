Baumot Group erhält CVRAS-Zertifizierung für Nachrüstung von Reisebussen in GroßbritannienDGAP-News: Baumot Group AG / Schlagwort(e): Zulassungsgenehmigung Baumot Group erhält CVRAS-Zertifizierung für Nachrüstung von Reisebussen in Großbritannien18.03.2020 / 09:15 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Baumot Group erhält CVRAS-Zertifizierung für Nachrüstung von Reisebussen in Großbritannien- Zertifizierung für Nachrüstung von DAF Irizar und Volvo B12- Hohe Nachrüstungsnachfrage bei großen Überlandbusflotten- Zertifizierung für weitere Modelle in Vorbereitung- Bislang keine kritischen Geschäftseinschränkungen durch Corona in GroßbritannienKönigswinter, 18. März 2020 - Die britische Tochtergesellschaft der Baumot AG, Anbieter im Bereich der Abgasnachbehandlung, erhält vom Clean Vehicle Retrofit Accreditation Scheme (CVRAS) die Zertifizierungen ihres Nachrüstsystems für die Überlandbusse DAF Irizar und Volvo B12. Die von Baumot UK entwickelten "Emission Upgrade Systems" basieren auf der neuesten Technologie und ermöglichen die Einhaltung der strengen Vorschriften für die straffreie Einfahrt in britische Umweltzonen.Marcus Hausser, Vorstandsvorsitzender der Baumot Group: "Erst letzte Woche haben wir für den Nfz-Bereich in Deutschland die Partnerschaft mit dem britischen Spezialisten für Abgasnachbehandlung Eminox bekannt gegeben. Mit diesem Schritt haben wir unser Portfolio auf einen Schlag signifikant erweitert und zukünftig auch Zugriff auf weitere Technologien. Durch die jetzt erhaltenen Zertifizierungen können wir auch unser UK-Geschäft weiter ausbauen, wenn in den kommenden Wochen wieder weltweit Normalität einkehrt. Das sind recht gute Aussichten - ganz unabhängig von den Corona-Entwicklungen. Die Fahrzeuge in unseren Zielmärkten müssen nachgerüstet werden und dies wird zum allergrößten Teil mit staatlichen Förderungen finanziert, die im Nachgang an die aktuelle Entwicklung eher noch ausgeweitet werden dürften."Zurzeit werden bereits Verhandlungen direkt mit Irizar UK über die Nachrüstung der eigenen Flotte von über 100 Fahrzeugen geführt. Durch eine bereits bestehende Kooperation zwischen Baumot UK und Irizar UK sollen darüber hinaus im Jahresverlauf alle EuroV-Reisebusse mit einem Baumot Emission Upgrade System verbessert werden. Auch für die Nachrüstung von Volvo B12 Reisebussen wurden bereits von mehreren Kunden Aufträge angekündigt. In enger Zusammenarbeit mit Volvo UK soll hier das EuroV-Inventar auf den neuesten Emissionsstandard gehoben werden. Zertifizierung für weitere Reisebusmodelle unter anderem von Volvo, MAN und Scania sind derzeit in Arbeit und werden im weiteren Jahresverlauf erwartet.Über die Baumot Group AG:Die Baumot Group AG ist ein führender Anbieter im Bereich der Abgasnachbehandlung. Diese Produkte und Dienstleistungen setzt Baumot branchenübergreifend in den Geschäftsfeldern OEM (Erstausrüstung), Retrofit (Nachrüstung) und Aftermarket (Ersatzteile) ein. Zu den Branchen zählen insbesondere On-Road (z.B. Pkw, Lkw sowie Busse) und Off-Road (z.B. Baumaschinen, landwirtschaftliche Maschinen oder stationäre Anlagen).Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie auf der Unternehmenswebseite unter folgendem Link: www.baumot.deDie Aktie der Baumot Group AG notiert im Basic Board der Frankfurter Wertpapierbörse.Kontakt: cometis AG Claudius Krause Unter den Eichen 7 65195 WiesbadenTel: +49 (0)611 - 20 585 5 - 28 Fax: +49 (0)611 - 20 585 5 - 66 E-Mail: krause@cometis.de18.03.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: Baumot Group AG Eduard-Rhein-Straße 21 - 23 53639 Königswinter Deutschland Telefon: +49 (0)2244 . 91 80 57 Fax: +49 (0)2244 . 91 83 819 E-Mail: IR@baumot.de Internet: ir.baumot.de ISIN: DE000A2G8Y89 WKN: A2G8Y8 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1000293Ende der Mitteilung DGAP News-Service1000293 18.03.2020