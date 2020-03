Der französische Finanzminister Bruno Le Maire sagte am Mittwoch, die Regierung sei bereit, angesichts der Coronavirus-Krise gegebenenfalls Unternehmen zu verstaatlichen. Am Dienstag kündigte er an, dass die Regierung 45 Milliarden Euro zur Unterstützung der Wirtschaft mobilisieren werde. Weitere Zitate Frankreich plant, 1.500 Euro an kleine unabhängige ...

