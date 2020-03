Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Merkel: EU beschließt "im Grunde ein Einreiseverbot" für 30 Tage

Die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union (EU) sind dem Vorschlag von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen für eine 30-tägige Einreisesperre für Nicht-EU-Bürger gefolgt und haben sich mit einer entsprechenden Maßnahme nach Angaben von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) bei einer Videokonferenz einverstanden gezeigt. Beschlossen worden sei "im Grunde ein Einreiseverbot" bis auf ganz wenige Ausnahmen, sagte Merkel bei einer Pressekonferenz in Berlin. "Deutschland wird das sofort umsetzen", kündigte sie an.

Auch EU-Gipfel kommende Woche findet wegen Corona per Videokonferenz statt

Die EU-Staats- und Regierungschefs werden auch ihren regulären Gipfel in der kommenden Woche wegen der Corona-Krise nur per Video abhalten. Das zweitägige Treffen in Brüssel werde nicht stattfinden, sagte EU-Ratspräsident Charles Michel nach Beratungen mit den 27 Vertretern der Mitgliedstaaten. "Wir werden nächste Woche erneut eine Videokonferenz der Staats- und Regierungschefs abhalten."

Ifo-Chef Fuest fordert direkte Staatshilfen für Unternehmen

Ifo-Chef Clemens Fuest hat sich angesichts der Corona-Krise für direkte staatliche Hilfen für angeschlagene Betriebe und auch für Staatsbeteiligungen an Unternehmen ausgesprochen. "Angesichts der Dramatik und der Dynamik des wirtschaftlichen Einbruchs ist es sinnvoll, auch direkte Hilfen für Unternehmen und eventuelle Staatsbeteiligungen vorzubereiten", sagte Fuest der Rheinischen Post.

US-Universität: Zahl der Corona-Toten in Deutschland auf 24 gestiegen

Die Zahl der Corona-Toten in Deutschland ist nach Angaben der in der US-Stadt Baltimore ansässigen Johns-Hopkins-Universität auf 24 gestiegen. Den Angaben zufolge wurden 9.257 Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus in Deutschland registriert. Das Robert-Koch-Institut (RKI) verzeichnete bis Dienstagabend 7.156 Fälle, was einem Plus von mehr als 1.700 Infizierten gegenüber Montagabend entsprach. Laut RKI starben zwölf Menschen nach der Infektion mit dem Virus, das die Lungenkrankheit Covid-19 auslöst. Die Johns-Hopkins-Universität vermeldet stets höhere Zahlen als das RKI.

Zahl der Corona-Toten in Frankreich um 27 auf 175 gestiegen

In Frankreich breitet sich das Coronavirus weiterhin massiv aus: Die Zahl der Toten stieg binnen eines Tages um 27 auf 175, wie der Generaldirektor im Gesundheitsministerium, Jérôme Salomon, mitteilte. Die Zahl der Infizierten erhöhte sich auf 7.730 bestätigte Fälle, das sind über tausend mehr als am Vortag. 7 Prozent der gestorbenen Patienten waren demnach jünger als 65 Jahre.

Belgien verhängt wegen Coronavirus-Pandemie Ausgangssperre

Wegen der Coronavirus-Pandemie hat nun auch Belgien eine Ausgangssperre verhängt. Die Regelung gelte ab Mittwochmittag und mindestens bis zum 5. April, sagte Regierungschefin Sophie Wilmès in Brüssel. Demnach sind nur noch essenzielle Aktivitäten wie Arztbesuche und Lebensmitteleinkäufe erlaubt.

Dänemark verbietet Versammlungen von mehr als zehn Menschen

Dänemark hat seine Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus nochmals verschärft. Ab Mittwoch um 10.00 Uhr sind alle Versammlungen von mehr als zehn Menschen verboten, wie Regierungschefin Mette Frederiksen mitteilte. Das Verbot gelte auch für private Treffen. Dies sei nicht die Zeit, "um Leute zu einer Geburtstagsparty einzuladen", sagte sie.

Angehöriger: Allein 15 Corona-Tote in einem spanischen Altenheim

In einem spanischen Altenheim sind nach Angaben eines Angehörigen allein 15 Bewohner an dem neuartigen Coronavirus gestorben. Das Seniorenheim Monte Hermoso habe ihn darüber informiert, dass 70 der 130 Bewohner mit dem Virus infiziert und 15 Bewohner gestorben seien, sagte Mariano Martínez aus Madrid der Nachrichtenagentur AFP.

Großbritannien stellt in Corona-Krise 330 Mrd Pfund zur Verfügung

Die britische Regierung will von der Coronavirus-Pandemie betroffenen Unternehmen mit 330 Milliarden Pfund Sterling unter die Arme greifen. In dieser Höhe sollen Kredite an die Unternehmen staatlich garantiert werden, sagte Schatzkanzler Rishi Sunak. Kleine Firmen sollen zudem mit 20 Milliarden Pfund an Zahlungen und Steuererleichterungen unterstützt werden.

Türkei bestätigt ersten Todesfall nach Infektion mit Coronavirus

Die Türkei hat einen ersten Todesfall nach einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus bestätigt. Es handele sich um einen 89-jährigen Mann, der sich über einen Angestellten mit Verbindungen nach China angesteckt habe, teilte Gesundheitsminister Fahrettin Koca mit. Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionsfälle im Land stieg nach seinen Angaben von 47 auf 98.

Merkel und Macron zu mehr Hilfen im Rahmen von Flüchtlingspakt mit Ankara bereit

Deutschland und Frankreich haben sich zu einer Aufstockung der EU-Mittel für die Versorgung von Flüchtlingen in der Türkei bereiterklärt. Alle Seiten hätten sich klar zu dem Flüchtlingspakt mit Ankara bekannt, sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Dienstag in Berlin nach einer Videokonferenz mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan, dem französischen Staatschef Emmanuel Macron und dem britischen Premierminister Boris Johnson.

Australien verbietet seinen Bürgern wegen Coronavirus alle Auslandsreisen

Die australische Regierung hat wegen der Coronavirus-Pandemie ihren Bürgern alle Auslandsreisen bis auf Weiteres untersagt. Das Verbot gelte für unbestimmte Zeit, sagte Premierminister Scott Morrison am Mittwoch. Er rief zudem im Ausland weilende Australier auf, in ihr Heimatland zurückzukehren. Die Regierung verbot ferner Versammlungen von mehr als hundert Menschen. Morrison warnte, dass die ergriffenen Maßnahmen gegen die Pandemie mindestens sechs Monate gelten würden.

Zahl der Coronavirus-Todesopfer in den USA überschreitet Schwelle von 100

In den USA hat die Zahl der Todesopfer durch die Coronavirus-Pandemie die symbolische Schwelle von 100 überschritten. Die Johns-Hopkins-Universität schrieb am Dienstagabend (Ortszeit) auf ihrer Website zum Coronavirus von mehr als 6.400 Infektionsfällen sowie 108 Toten. Eine Zählung der Nachrichtenagentur AFP kam auf mindestens 100 Tote.

China meldet nur eine neue Corona-Infektion im Inland

China hat am Mittwoch lediglich eine neue Infektion mit dem neuartigen Coronavirus gemeldet. Den zweiten Tag in Folge habe es nur eine neue Übertragung in der zentralen Stadt Wuhan gegeben, erklärte die Nationale Gesundheitskommission. Hinzu kämen zwölf neue Fälle, in denen das Coronavirus aus dem Ausland nach China eingeschleppt worden sei. Damit stieg die Zahl der eingeschleppten Infektionen auf 155.

Biden kommt Präsidentschaftskandidatur mit Vorwahl-Erfolg großen Schritt näher

Der frühere US-Vizepräsident Joe Biden ist der Präsidentschaftskandidatur der oppositionellen Demokraten einen großen Schritt näher gekommen. Bei den von der Coronavirus-Krise überschatteten Vorwahlen gewann der 77-Jährige in Florida, Illinois und Arizona und damit in allen drei Bundesstaaten, in denen am Dienstag abgestimmt wurde. Nun richten sich alle Augen auf seinen linksgerichteten Rivalen Bernie Sanders: Der Senator muss entscheiden, ob er weiter im Rennen bleibt oder aufgibt.

Japans Notenbankchef Kuroda verteidigt ETF-Käufe

Der Gouverneur der Bank of Japan, Haruhiko Kuroda, hat die von der Zentralbank zu Wochenanfang beschlossenen verstärkten Käufe von börsengehandelten Fonds (ETF) verteidigt, obwohl die jüngsten Kurseinbrüche an den Börsen wohl große Verluste verursachen dürften. Kuroda sagte im japanischen Parlament, dass wahrscheinlich mit rund 2 bis 3 Billionen Yen (rund 18,58 bis 27,86 Milliarden US-Dollar) an nicht-realisierten Verlusten bei ihren ETF-Beständen zu rechnen ist.

