Aufgrund des bayernweit ausgerufenen Katastrophenfalls und des damit verbundenen Versammlungsverbots infolge der Coronavirus-Krise ist die SeniVita Social Estate AG (SSE AG) gezwungen, Ort und Zeit für die am 31. März geplante 2te AGV für die Wandelanleihe 2015/20 zu ändern. Die Gläubigerversammlung soll nun am 7. April um 12 Uhr in Bayreuth stattfinden, die genaue Adresse wird mit der Einladung bekanntgegeben. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...