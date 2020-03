FRANKFURT (Dow Jones)--BMW rechnet angesichts einer geringeren Autonachfrage wegen der Corona-Krise mit einem dieses Jahr mit einem Margenrückgang im Autogeschäft. Die EBIT-Marge im Segment Automobile dürfte zwischen 2 bis 4 Prozent liegen, kündigte der DAX-Konzern an. Vergangenes Jahr hatte BMW eine operative Rendite von 4,9 Prozent erzielt.

In der Gesamtsicht 2020 gehe die BMW Group auf Basis der jüngsten Entwicklungen davon aus, dass in allen wesentlichen Märkten die Nachfrage aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus und der notwendigen Eindämmungsmaßnahmen "erheblich beeinträchtigt sein wird", so das Unternehmen. Im Segment Automobile dürfte der Absatz dadurch deutlich unter Vorjahresniveau liegen.

Infolgedessen rechnen die Münchner mit einer Ergebnisbelastung im Segment Automobile insbesondere im ersten Halbjahr. Für das Gesamtjahr befürchte BMW eine Belastung der EBIT-Marge im Segment Automobile von rund 4 Prozentpunkten.

March 18, 2020

